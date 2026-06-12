Od utorka sva goriva točite po nižim cijenama

Nova cijena Eurosupera 95 iznosit će 1,52 eura po litri, što je devet centi manje nego dosad. Eurodizel će stajati 1,57 eura po litri, odnosno četiri centa manje, dok će cijena plavog dizela pasti na 1,05 eura po litri, također za četiri centa, doznaje novinarka RTL-a Dajana Šošić.