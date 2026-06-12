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Od utorka sva goriva točite po nižim cijenama

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N1 Info
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12. lip. 2026. 17:07
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PIXABAY
PIXABAY

Vozače od utorka očekuju niže cijene goriva na benzinskim postajama

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Pojeftinit će benzin, dizel i plavi dizel.

Nova cijena Eurosupera 95 iznosit će 1,52 eura po litri, što je devet centi manje nego dosad. Eurodizel će stajati 1,57 eura po litri, odnosno četiri centa manje, dok će cijena plavog dizela pasti na 1,05 eura po litri, također za četiri centa, doznaje novinarka RTL-a Dajana Šošić.

Nove cijene goriva trebale bi stupiti na snagu u utorak, nakon što ih Vlada službeno potvrdi na telefonskoj sjednici.

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