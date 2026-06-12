dr. Hassan Ahmadian
Kako je Trump shvatio da vojni neuspjeh ne može pretvoriti u diplomatsku pobjedu: "Umjetnost predaje"
Tijekom američko-izraelskog rata protiv Irana predsjednik Donald Trump neprestano se mučio prikazati sukob kao povijesni uspjeh. Surova stvarnost jest da se ono što je Trump najavio kao brz i jednostavan rat za promjenu režima vrlo brzo pretvorilo u slijepu ulicu.
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Posljednja dva mjeseca pokušavao je pronaći način da proglasi pobjedu, naizmjenično tvrdeći da ga Iran moli za sporazum i prijeteći uništenjem iranske civilizacije.
U četvrtak ujutro Donald Trump zaprijetio je da će Iran pogoditi „vrlo snažno”. Kasnije tijekom dana ustvrdio je da je sporazum sada nadohvat ruke te sugerirao da bi mogao biti potpisan već ovog vikenda.
⚡️New from @DropSiteNews: The Art of Capitulation: Trump Desperate for Iran Offramp— Drop Site (@DropSiteNews) June 12, 2026
Top Iran analyst Dr. @HasanAhmadian tells @JeremyScahill that Donald Trump was forced to seek a deal on Iran’s terms after meeting the “hard rock” of Iranian resistance.https://t.co/qBVHL5M7z2
"Tvrdi kamen" iranskog otpora
„Na temelju činjenice da su razgovori s Islamskom Republikom Iran podignuti na najvišu razinu iranskog vodstva i odobreni, ja sam, kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, otkazao planirane večerašnje udare i bombardiranja protiv Irana”, napisao je Trump na Truth Socialu.
„Rasprave i završne točke, kako u načelu tako i u velikim pojedinostima, odobrene su od svih uključenih strana.”
Trump je slične tvrdnje iznosio više od trideset puta otkako je 7. travnja potpisano početno dvotjedno primirje, a iza kulisa iranski dužnosnici tvrde da su čvrsto branili vlastite crvene linije u svakom okviru mogućeg sporazuma.
Ovoga puta, međutim, početna reakcija iz Teherana sugerira da bi sporazum doista mogao poprimiti konkretan oblik.
Prema iranskim dužnosnicima i medijima povezanim s državom, do pomaka je došlo ovoga tjedna kada je Trump odustao od niza novih zahtjeva i ultimatuma te prihvatio sporazum koji bi se temeljio na okviru usuglašenom još u svibnju tijekom neizravnih pregovora između Teherana i Washingtona.
U petak ujutro Jeremy Scahill iz portala Drop Site razgovarao je s jednim od vodećih stručnjaka za Iran, dr. Hassanom Ahmadianom, izvanrednim profesorom bliskoistočnih studija na Sveučilištu u Teheranu.
"Vojni neuspjeh rata"
Od početka rata Ahmadian je postao jedan od najistaknutijih iranskih komentatora u islamskom svijetu zahvaljujući svojim zapaženim nastupima na Al Jazeeri Arabic.
„Sjedinjene Države udarile su u čvrstu stijenu moćne sile koja je zaustavila njihovu agresiju i sada se moraju s njom nositi”, rekao je Ahmadian.
„Predsjednik Trump shvatio je da vojni neuspjeh rata ne može pretvoriti u diplomatsku pobjedu.”
U razgovoru su analizirani događaji koji su doveli do Trumpove objave u četvrtak, iranske crvene linije – uključujući odmrzavanje iranske imovine i završetak rata u Libanonu – kao i načini na koje bi Izrael mogao pokušati sabotirati sporazum, istodobno nastavljajući otvorene i prikrivene operacije usmjerene protiv Irana.
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