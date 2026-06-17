sjednica vlade
Plenković: Da nema odluke Vlade, cijene goriva bi bile veće za od 12 do 30 eurocenti
Premijer Andrej Plenković okupio je ministre na sjednici Vlade u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) u Zagrebu.
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Plenković je na početku podsjetio da Vlada nastavlja regulirati cijene naftnih derivata.
"Nove cijene za eurosuper niže su za 4 eurocenta, za dizelsko gorivo 2 eurocenta i plavi dizel 3 eurocenta. Sve ove cijene bile bi, da nema odluke Vlade, veće za od 12 do 30 eurocenti', poručio je.
Kazao je da se s obzirom na sporazum Irana i SAD-a očekuje i pad cijena nafte, piše Maja Šurina za tportal.
Spomenuo je i izmjene Kaznenog zakona.
"Riječ je o izmjenama i uvođenju kazne doživotnog zatvora i redefiniranju sigurnosnih mjera zaštitnog nadzora na kraju izvršenja kazne. Uveo bi se i novi institut, a to su osobe koje su prepoznate kao društveno opasne osobe, bile smještne u posebnu ustanovu pod poseban nadzor. Na taj način pokušavamo staviti pod kontrolu počinitelje najtežih kaznenih djela i potencijalnih recidivista', poručio je.
Pohvalio se i novim projektima, poput tri centra za starije osobe. 'Završeni su radovi i na magistralnom plinovodu Zabok-Lučko', dodao je.
Vlada će na današnjoj sjednici raspravljati o nizu važnih tema, među kojima su izmjene Zakona o lovstvu, nova Strategija upravljanja državnom imovinom do 2035. godine te projekt Nacionalne dječje bolnice. Na dnevnom redu naći će se i odluka o nabavi 26 novih vozila za hitnu medicinsku službu diljem Hrvatske.
Osvrnuo se i na spot HTZ-a te zahvalio ministru turizma Tončiju Glavini. Kazao je da je on napravljen u kontekstu Svjetskog nogometnog prvenstva za američku publiku.
'Uz sudjelovanje velike holivudske zvijezde hrvatskih korijena Johna Malkovicha koji je pomogao da se ovako kvalitetna promidžba organizira i to u vremenu kad nastupa hrvatska reprezentacija', rekao je Plenković.
Poželio je hrvatskim nogometašima uspjeh na večerašnjoj utakmici, a spomenuo i da će sam ići na utakmicu Hrvatske i Paname.
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