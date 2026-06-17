Plenković: Da nema odluke Vlade, cijene goriva bi bile veće za od 12 do 30 eurocenti

"Riječ je o izmjenama i uvođenju kazne doživotnog zatvora i redefiniranju sigurnosnih mjera zaštitnog nadzora na kraju izvršenja kazne. Uveo bi se i novi institut, a to su osobe koje su prepoznate kao društveno opasne osobe, bile smještne u posebnu ustanovu pod poseban nadzor. Na taj način pokušavamo staviti pod kontrolu počinitelje najtežih kaznenih djela i potencijalnih recidivista', poručio je.