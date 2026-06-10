Europski naftni div sam je ograničio cijene goriva na svojim benzinskim stanicama

No postoji i druga strana priče. Analitičari tvrde da je strategija uglavnom preventivna mjera kako bi se izbjegli rašireni građanski nemiri i masovni prosvjedi koji su paralizirali Francusku u prošlosti, poput žutih prsluka – demonstracija koje su izazvala povećanja poreza na gorivo. Odluku dodatno potiču ogromni financijski dobici tvrtke, s profitom u prvom tromjesečju koji je porastao za 51 posto na 5 milijardi eura. To bogatstvo dovelo je do političkih poziva za uvođenje poreza na ekstra prihode energetskim tvrtkama. Izvršni direktor Patrick Pouyanné predstavio je ograničenja cijena kao čin nacionalnog patriotizma, premda je upozorio da bi takve subvencije bile neodržive ako bi vlada uvela porez na ekstra prihode naftnim kompanijama.