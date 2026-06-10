Svijetli primjer
Europski naftni div sam je ograničio cijene goriva na svojim benzinskim stanicama
Ograničenje cijena pokriva ukupno 3300 francuskih benzinskih postaja i očekuje se da će ostati aktivno sve dok bjesni sukob na Bliskom istoku. Zasad nigdje nije objavljena informacija o novim cijenama.
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Naftne kompanije obično ne povezujemo s altruizmom, piše Marijan Alić za Reviju HAK. U povijesti svjetskih gospodarstva stotine su primjera kada su svoje interese gurale na račun vozača. No ima i lijepih primjera. Francuski TotalEnergies sada samoinicijativno ograničava cijenu benzina i dizela na svojim brojnim benzinskim postajama nakon niza potresa na globalnom tržištu energije.
Francuski energetski div odlučio je uvesti nacionalno jamstvo cijena kao jedini veliki zapadni proizvođač nafte i naftnih derivata usred tekućeg sukoba na Bliskom istoku. Wall Street Journal javlja da je TotalEnergies prilično usamljen u ovoj odluci te piše da ograničenja cijena iskrivljuju konkurenciju i ne rješavaju temeljne strukturne uzroke velikih fluktuacija na tržištu nafte.
Ograničenje cijena pokriva ukupno 3300 francuskih benzinskih postaja i očekuje se da će ostati aktivno sve dok bjesni sukob na Bliskom istoku. Zasad nigdje nije objavljena informacija o novim cijenama.
No postoji i druga strana priče. Analitičari tvrde da je strategija uglavnom preventivna mjera kako bi se izbjegli rašireni građanski nemiri i masovni prosvjedi koji su paralizirali Francusku u prošlosti, poput žutih prsluka – demonstracija koje su izazvala povećanja poreza na gorivo. Odluku dodatno potiču ogromni financijski dobici tvrtke, s profitom u prvom tromjesečju koji je porastao za 51 posto na 5 milijardi eura. To bogatstvo dovelo je do političkih poziva za uvođenje poreza na ekstra prihode energetskim tvrtkama. Izvršni direktor Patrick Pouyanné predstavio je ograničenja cijena kao čin nacionalnog patriotizma, premda je upozorio da bi takve subvencije bile neodržive ako bi vlada uvela porez na ekstra prihode naftnim kompanijama.
Sami procijenite je li ovo iskrena socijalna mjera ili su u TotalEnergiesu procijenili da im je politički oportuno reagirati, piše Revija HAK.
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