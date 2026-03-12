Šparoge stigle na gradske tržnice: Cijene su visoke, a branje bez dozvole skupo se plaća

Na gradskim tržnicama pojavila se kraljica proljeća - šparoga. Onima koje su preskupe preskaču tržnice i beru ih sami. No oni koji se odluče za branje ove zdrave namirnice, umjesto kupnje, moraju imati dozvolu za skupljanje nedrvnih šumskih proizvoda koju izdaju Hrvatske šume.
Za neke su upravo šparoge prvi vjesnik proljeća. I dok su ih mnogi jedva dočekali na tržnicama, neki ipak zastanu kada vide cijenu.
"Kupuju, ja sam sve prodala. Povoljna je cijena, osam eura. Dva sam dala za 15 eura. Ljudi se ne žale na cijene", rekla je za HRT Katica, prodavačica na pulskoj tržnici.
"Nije skupo nego su penzije male i plaće su male, to bi trebalo sve dignuti pa bi onda bilo lakše", navela je prodavačica Vanda.
Cijena ove zdrave namirnice ovisi o sezoni. Ove godine za kilogram šparoga na tržnici treba izdvojiti i do 50 eura.
"Malo je skupo za početak, ali tko voli nek izvoli, je li tako?", komentirala je prolaznica Nadia.
Branje u prirodi
Mnogi će se upravo zbog cijene odlučiti na branje u prirodi. No nije ih lako pronaći. Rastu u kršu i uz zeleno bodljikavo grmlje.
"Supruga mi pomaže jer sam iz Slavonije pa je meni to sve zeleno. Ima ih sve više", istaknuo je Goran.
No prije odlaska u šumu treba znati - za branje šparoga na državnom zemljištu potrebna je dozvola Hrvatskih šuma. Besplatna je i može se dobiti online, u samo nekoliko klikova. Kazna za neovlašteno branje može biti veća od 900 eura.
