Što je spopalo Volodimira Zelenskog?

U diplomatskom nadmetanju između Zelenskog i Putina oko toga tko je prepreka miru, ukrajinski je predsjednik nakratko izgledao kao da pobjeđuje. Nakon što je s britanskim premijerom Keirom Starmerom i drugim europskim čelnicima radio na popravljanju odnosa s Washingtonom, Kijev je vjerovao da je postigao proboj kada je Trump signalizirao spremnost da sudjeluje u sigurnosnim jamstvima za poslijeratnu Ukrajinu.