Najviše je onih starosnih umirovljenika s najmanje godina radnog staža. Pritom je broj korisnika najveći upravo u kategoriji do 19 godina radnog staža. Prosječna starosna mirovina u ovoj skupini je svega 329 eura, koliko prima čak 62.325 starosnih umirovljenika. Od 20 do 24 godine staža, što je također malo, ima ih 46.492 s mirovinom od 387 eura. Od 25 do 29 godina staža ima gotovo 50.000 starosnih umirovljenika, a prosječna primanja u toj skupini su 498 eura.