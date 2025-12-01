Skuplji kvadrati
Što Europljani žrtvuju zbog otplate kredita? Na listi i Hrvati
Mnogi Europljani uzimaju visoke kredite kako bi pokrili troškove stanovanja. Za neke takvi krediti zahtijevaju rezanje svakodnevnih troškova - ali što se prvo skida s liste?
Oko 75% Europljana bilo je prisiljeno smanjiti troškove kako bi u 2025. mogli podmirivati rate kredita. To odražava prosjek za 23 zemlje uključene u najnovije Izvješće o trendovima na europskom tržištu stanovanja, koje je objavio RE/MAX Europe.
Kad vlasnici hipoteka trebaju smanjiti ili prestati trošiti kako bi si mogli priuštiti otplatu kredita, njihovi se prioriteti razlikuju od zemlje do zemlje. Većina reže troškove izlazaka, luksuznih proizvoda i odmora, piše Euronews.
U 23 analizirane zemlje, otprilike 25% vlasnika hipoteka “nikada nije moralo smanjiti troškove, tražiti alternative ili prestati kupovati određene stvari kako bi si mogli priuštiti otplatu kredita”, prema RE/MAX-ovom Izvješću o trendovima stanovanja 2025.
Ta se stopa kreće od 7% na Malti i u Rumunjskoj do 44% u Nizozemskoj, što ukazuje da se gotovo polovica vlasnika hipoteka u Nizozemskoj osjeća ugodno u podmirivanju svojih obveza. Litva (42%), Ujedinjeno Kraljevstvo (37%) i Švicarska (36%) druge su zemlje u kojima se obveznici osjećaju relativno bolje.
U nekoliko zemalja udio vlasnika hipoteka koji nisu morali smanjivati troškove kako bi mogli otplaćivati kredit iznosi ispod 15%, što pokazuje da se velika većina muči s podmirivanjem svojih obveza. U te zemlje ubrajaju se Malta, Rumunjska, Mađarska, Irska, Turska, Slovenija, Grčka, Hrvatska i Italija.
Među pet najvećih europskih gospodarstava, Ujedinjeno Kraljevstvo (37%) pokazuje najbolji rezultat, jasno iznad prosjeka od 25%. Slijede Njemačka i Španjolska (po 22%), Francuska (21%) i Italija (14%).
Što se reže prvo?
U prosjeku, vlasnici hipoteka prvo žrtvuju izlaske, uključujući spojeve i odlaske u kino, na festivale, u klubove i pubove. Čak 41% svih vlasnika hipoteka reklo je da su barem jednom odustali od izlaska kako bi uštedjeli za otplatu kredita.
Ako bi se izračun odnosio samo na one koji su rekli da se muče s otplatom hipoteke, udio onih koji su prestali izlaziti porastao bi na 55%.
Luksuzne potrošne proizvode poput premium hrane, alkohola i kozmetike visokog cjenovnog ranga vlasnici hipoteka smanjuju ili potpuno ukidaju u 38% slučajeva. Odmori su odmah iza toga, na trećem mjestu.
Gotovo tri od deset (29%) barem su jednom smanjile ili prestale kupovati odjeću i obuću. Ostale žrtve uključuju elektroniku, pretplatničke servise, opremu za hobije, sportsku opremu, tečajeve i članarine u teretani, kao i svakodnevne potrepštine poput hrane i osnovne kozmetike.
Izbori o tome što smanjiti ili potpuno prestati kupovati kako bi se pokrile rate kredita uvelike se razlikuju među zemljama.
Primjerice, u Grčkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj i Turskoj vlasnici hipoteka imaju tendenciju ranije rezati esencijalne potrepštine zbog velikog pritiska na kućni budžet. Suprotno tome, u Ujedinjenom Kraljevstvu, Nizozemskoj, Švicarskoj, Litvi i Luksemburgu smanjenja su blaža i selektivnija, često izbjegavajući rezove koji bi značajno utjecali na kvalitetu života.
Hipoteka je transparentna - problem su troškovi energije
Luca Bertalot, glavni tajnik Europske hipotekarne federacije, istaknuo je da se vodi važna politička rasprava o pristupačnosti stanovanja i hipoteka.
Objasnio je da se neka tržišta uvelike oslanjaju na hipoteke s fiksnom kamatnom stopom, dok druga nude uglavnom varijabilne kamate koje se mijenjaju iz mjeseca u mjesec. “To je povezano i s prirodom financijske infrastrukture zemlje”, rekao je za Euronews Business.
“U Njemačkoj ili sada u Španjolskoj postoji tendencija korištenja više hipoteka s fiksnom kamatnom stopom,” dodao je.
Ipak, Bertalot smatra da glavni problem pristupačnosti nije vrsta hipoteke, jer se dužnici sami odlučuju hoće li uzeti varijabilne kamate ili ne. Istaknuo je da vlasnici hipoteka mogu sami procijeniti rizike jer je sustav transparentan. “Za mene, gdje je rizik? Trošak energije (s druge strane) nešto je nad čime obitelj nema nikakvu kontrolu,” rekao je.
