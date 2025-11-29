Stručnjak o nekretninama u Rijeci: "Stanovi odu puno prije nego što zgrada nikne. Ključne su dvije stvari"

"I ima i nema. Imamo prigradska naselja u kojima se po urbanističkim uvjetima ne mogu graditi visoke zgrade. A u samom gradu nema previše prostora za izgradnju. No Rijeka je možda jedini grad u Hrvatskoj koji u samom centru grada još ima prostora za gradnju. U urbanističkom planu koji još nije donesen, imamo zonu bivšeg pogona Istravina na Vežici gdje postoji mogućnost izgradnje čitavog novog kompleksa s oko tisuću stanova. U centru imamo prostor Delte koji još nije urbanistički riješen, a mogao bi redefinirati izgled središta grada. Imamo i zonu Mlake koja je opterećena industrijskim pogonom rafinerije Ine koju bi čitavu trebalo dekontaminirati, a idealan je prostor za novi kvart i nudi priliku da Rijeka napokon počne živjeti s morem. O situaciji najbolje govori da se najvrjednije zemljište u Rijeci, ono na Rivi, koristi kao parkiralište."