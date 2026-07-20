Šušnjar: Sustavno radimo na smanjenju troškova električne energije za industriju

Ministar je podsjetio da je stipendiranje učenika za obrtnička zanimanja prošle godine ponovno uvedeno nakon dugog niza godina te najavio širenje programa. "Ne mislimo tu stati, nego ćemo uz podršku premijera kojem smo prezentirali taj program, koji je najavio alociranje dodatnih sredstava kako bi potaknuli više djece da se odluče za obrtnička zanimanja, s i izdašnijim iznosima, ići s većim brojem stipendista”, rekao je Šušnjar.