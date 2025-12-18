Oglas

Važno priznanje

Telemach osvojio Inc.Q BEST Inclusive Employer nagradu za inkluzivni leadership

author
PROMO
|
18. pro. 2025. 12:55
Adrian Ježina
Telemach

Telemach je osvojio Inc.Q BEST Inclusive Employer nagradu za inkluzivni leadership – priznanje koje se dodjeljuje poslodavcima koji njeguju kulturu raznolikosti, pravičnosti i inkluzivnosti u svakodnevnom poslovanju. U kategoriji velikih tvrtki, Telemach je nagrađen temeljem povratnih informacija zaposlenika i njihovog iskustva rada u kompaniji.

Oglas

Prilikom preuzimanja nagrade, predsjednik Uprave Telemacha Adrian Ježina istaknuo je: "Ovo priznanje, na koje smo izrazito ponosni, potvrđuje našu kontinuiranu predanost izgradnji poticajnog, uključivog i ravnopravnog radnog okruženja u kojem se različitosti prepoznaju kao snaga, a jednake prilike osiguravaju kroz konkretne prakse i politike. Vjerujemo da inkluzivni leadership započinje aktivnim slušanjem, međusobnim uvažavanjem i otvorenim dijalogom te se očituje u svakodnevnim odlukama i ponašanjima lidera. Nastavljamo njegovati kulturu povjerenja u kojoj svaki zaposlenik ima podršku za razvoj, rast i ostvarenje svog punog potencijala."

Andreja Gracin, Adrian Ježina
Telemach

Inc.Q BEST Inclusive Employer nagrada, u kategoriji Inclusive Leadership, dodjeljuje se onim organizacijama čiji rukovoditelji i menadžment njeguju stvaranje inkluzivnog radnog okruženja, slušaju i prepoznaju svaki glas u timu te potiču angažman, jednakost, pravičnost i uvažavanje različitosti na radnom mjestu. Da je povratna informacija zaposlenih važna potvrda da se ove vrijednosti žive u svakodnevnom radu, a ne samo kroz formalne politike, smatra Andreja Gracin, direktorica ljudskih potencijala Telemacha.

Adrian Ježina, Diana Kobas Dešković
Telemach Hrvatska

"Ova nagrada priznanje je svim našim voditeljima i članovima upravljačkog tima. Svaki od njih svojim je primjerom i dosljednim njegovanjem kulture uključivosti zaslužan za radno okruženje u kojem se naši zaposlenici osjećaju cijenjeno i potaknuto. Zahvaljujući njihovoj predanosti, danas s ponosom držimo dokaz da je Telemach kompanija brojnih mogućnosti, za svakog pojedinca."

Nakon što je ranije ove godine postao nositelj MAMFORCE standarda, ova nagradna dodatno je priznanje Telemachu za stvaranje poticajnog radnog okruženja.

Teme
Adrian Ježina Inc.Q BEST Inclusive Employer nagrada Telemach Hrvatska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ