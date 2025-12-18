Telemach osvojio Inc.Q BEST Inclusive Employer nagradu za inkluzivni leadership

Prilikom preuzimanja nagrade, predsjednik Uprave Telemacha Adrian Ježina istaknuo je: "Ovo priznanje, na koje smo izrazito ponosni, potvrđuje našu kontinuiranu predanost izgradnji poticajnog, uključivog i ravnopravnog radnog okruženja u kojem se različitosti prepoznaju kao snaga, a jednake prilike osiguravaju kroz konkretne prakse i politike. Vjerujemo da inkluzivni leadership započinje aktivnim slušanjem, međusobnim uvažavanjem i otvorenim dijalogom te se očituje u svakodnevnim odlukama i ponašanjima lidera. Nastavljamo njegovati kulturu povjerenja u kojoj svaki zaposlenik ima podršku za razvoj, rast i ostvarenje svog punog potencijala."