Teška rasprava u Bruxellesu o Ukrajini: Ovo su četiri stvari koje trebate znati

Čelnici Europske unije danas odlučuju kako financijski pomagati Ukrajini 2026. i 2027. u borbi s ruskom invazijom, pri čemu je korištenje ruske imovine zamrznute u EU-u preferirana opcija, ali kojoj se snažno protivi Belgija.
Financiranje Ukrajine ključna je tema samita 27-orice, kojima se u četvrtak pridružio ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski.
Na stolu dvije opcije
Na stolu su dvije opcije koje je predložila Komisija.
Prva je zajedničko zaduživanje za što bi jamčio europski proračun, a druga beskamatni zajam Ukrajini na temelju zamrznute ruske imovine koji bi trebala vratiti tek ako i kada Rusija plati ratnu odštetu. Za prvu opciju potrebna je suglasnost svih država članica koju je u ovoj situaciji nemoguće dobiti, a za druga je dovoljna kvalificirana većina.
Međutim, reparacijski zajam nailazi na nepopustljiv otpor Belgije u kojoj se nalazi većina zamrznute ruske imovine, a još nekoliko zemalja je skeptično u pogledu korištenja suverene imovine jer bi to bilo bez presedana.
Intenzivna rasprava
Rasprava će, najavila je Ursula von der Leyen, biti „intenzivna“, a uoči početka sastanka čelnici su davali izjave medijima.
Četiri ključne stvari
Politico je istaknuo četiri ključna zaključka iz jutrošnjih izjava čelnika novinarima prije početka sastanka:
Postizanje dogovora o zajmu za reparacije bit će iznimno teško
Belgijski premijer Bart De Wever ni neposredno prije zatvorenih razgovora nije odustao od svojih rezervi prema tom planu.
Ili jednoglasnost ili ništa
Prema riječima visoke diplomatkinje Kaje Kallas, ili će se sve zemlje, uključujući Belgiju, složiti da se ruska imovina iskoristi za zajam Ukrajini, ili se plan neće provesti. Ostale članice EU-a jasno su poručile da će ga podržati samo ako to učini i Belgija.
Bez obzira na ishod rasprave o imovini, danas će se pronaći novac za Kijev
Čelnici inzistiraju da će se, na ovaj ili onaj način, postići dogovor o financijskoj pomoći. Von der Leyen, Costa i drugi poručili su da ovaj summit neće završiti bez plana potpore Ukrajini za sljedeće dvije godine. (Rezervna opcija, koja nema veliku potporu, uključuje zajedničko zaduživanje EU-a.)
Iako službeno nije na dnevnom redu, danas bi se mogao otvoriti i Mercosur
Francuska i Italija žele odgoditi glasanje o odobrenju stvaranja goleme zone slobodne trgovine sa zemljama Južne Amerike. No von der Leyen, koja bi za nekoliko dana trebala otputovati u Brazil kako bi potpisala sporazum, rekla je da je „od presudne važnosti da dobijemo zeleno svjetlo“.
