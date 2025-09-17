Telemach X Weekend.18: Neograničeno surfanje, čišćenje mora i vrijedne nagrade

Telemach je uključen i u program Festivala i to kroz nekoliko zanimljivih panela u kojima će sudjelovati njegovi predstavnici. Predsjednik Uprave Telemacha, Adrian Ježina, sudjeluje u raspravi "Stvara li sport dobre menadžere“ gdje će se osvrnuti na utjecaj profesionalnog bavljenja sportom na upravljačke kompetencije, Matija Mandić, članica Uprave i glavna direktorica za financije Telemacha otkrit će zašto je kontroling u srcu telekom operacija na panelu Finance.Weekenda, a Igor Duić, direktor korporativnih komunikacija Telemacha, na panelu "Mit ili zbilja? Odgovorni i profitabilni“ razbit će neke od mitova vezanih za korporativno društveno odgovorno poslovanje.