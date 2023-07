Tesla u drugom tromjesečju isporučio rekordan broj automobila

Podijeli :

WANG ZHAO / AFP, Ilustracija

Proizvođač električnih vozila Tesla u nedjelju je izvijestio da je u drugom ovogodišnjem tromjesečju isporučio rekordnih 466.000 vozila, dok ih je proizveo gotovo 480.000, premašivši očekivanja analitičara.

Većinom su bili proizvedeni i isporučeni Model 3 sedan i Model Y crossover i to 460.211 proizvedenih i 446.915 isporučenih. Uz to, Tesla je proizveo i 19.489 skupljih Modela X i Modela S, a isporučio njih 19.225.

Analitičar u Wedbush Securitiesu Dan Ives ocijenio je to “trofejnim tromjesečjem” za tvrtku. Ostvarena je rekordna isporuka vozila, no to se očekivalo, dodao je, navevši da se na Wall Street prognozirala isporuka oko 447.000 vozila.

U ovogodišnjem travnju Tesla je snizio cijene svojih vozila po peti put od siječnja, smanjujući troškove između 2 do gotovo 6 posto. “Smanjenje cijena od početka 2023. donilo je veliku dobit Elonu Musku i društvu, budući da se potražnja čini i dalje vrlo velikom, a učinkovitost proizvodnje omogućila je goleme isporuke”, rekao je Ives.

Te brojke znatno su veće u odnosu na isto doba prošle godine. U drugom tromjesečju 2022., naime, Tesla je izvijestio o 254.695 isporučenih i 258.580 proizvedenih vozila. U prvom kvartalu 2023., pak, Tesla je proizveo oko 441.000 vozila, a isporučio oko 423.000.

Ove godine Tesla cilja isporučiti ukupno 1,8 milijuna vozila.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.