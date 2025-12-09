Tri četvrtine zaposlenih u Hrvatskoj očekuje božićnicu: Ovo je prosječna isplata

Istraživači primjećuju da su radnici nekad puno preciznije pogađali iznose koje će dobiti od poslodavca. Prije uvođenja eura, predviđanja zaposlenih bila su gotovo “u cent”, a odstupanja minimalna. No s prelaskom na novu valutu pojavio se veći jaz između želja i stvarnosti. "Iako su naša očekivanja tradicionalno nešto viša od uplaćenih iznosa, tek je 2023. došlo do osjetnijeg precjenjivanja božićnica, pa je stoga je dojam da se zaposlenici još privikavaju na iznose u eurima", ocjenjuju.