Split početkom prosinca isplaćuje božićnice, evo tko i koliko dobiva

Božićnicu u iznosu od 170 eura primit će i njegovatelji koji od Grada Splita koriste potporu namijenjenu njegovateljima, a iznos će im biti uplaćen izravno na račun. Korisnicima osobnog inkluzivnog dodatka Hrvatskog zavoda za socijalni rad, koji uz državnu pomoć primaju i gradsku naknadu, bit će isplaćeno 80 eura, također na njihov račun.