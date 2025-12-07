OD 20 DO ČAK 600 EURA
Više od 90 gradova dosad je odlučilo isplatiti božićnice. Pogledajte kolike iznose daju umirovljenicima
Dosad je više od dvije trećine gradova u Hrvatskoj - 91 od 128, donijelo odluku o isplati božićnice umirovljenicima i drugim socijalno ugroženim skupinama. Za očekivati je da će idućih dana takve odluke donijeti još najmanje desetak gradova koji su to učinili i lani.
Neki su gradovi odluke donijeli već koncem listopada, a u mnogima su božićnice već sjele na račune umirovljenika ili su im isplaćene na ruke. Velika većina gradova pri odluci o isplati božićnica donosi i odluku o cenzusima, odnosno najvišim iznosima mirovina do kojih isplaćuje iste.
Nekoliko je gradova koji ih isplaćuju svim umirovljenicima - neki u različitim iznosima prema utvrđenim cenzusima, dok neki svima isplaćuju jednak iznos.
Osim toga, mnogi gradovi koji to nisu učinili ranije, odlučili su ove godine isplatiti božićnice i roditeljima njegovateljima. Neki pak gradovi ne isplaćuju božićnice umirovljenicima koji rade na pola radnog vremena.
Umag opet najizdašniji
I ove godine najveći iznos božićnice daje Umag. Tamo će 600 eura dobiti umirovljenici i svi ostali čiji mjesečni prihodi u ovoj godini nisu bili veći od 200 eura. Osim toga, 400 eura ondje će dobiti svi s mjesečnim prihodima do 300 eura, 200 eura svi s mjesečnim prihodima do 300 eura, a 100 eura svi s prihodima do 400 eura.
Iza Umaga najizdašniji je Mali Lošinj gdje će umirovljenici s mirovinama do 265 eura dobiti 300 eura, a svi ostali po 50 eura.
Daleko najviši cenzus za isplatu božićnice postavio je Grad Bakar, čak 1.200 eura, udvostručivši tako lanjski cenzus. U Bakru su odredili četiri iznosa božićnice. Najveći, od 100 eura, dobit će oni s mirovinama do 340 eura, dok će onima s mirovinama od 800 do 1.200 eura biti isplaćeno 35 eura.
Pet gradova daje božićnicu u bonovima
Nekoliko gradova odlučilo je dati božićnice svim umirovljenicima: Cres, Novi Vinodolski i Vrgorac isplatit će ih svima, ali u različitim iznosima ovisno o visini mirovine. Crikvenica će, pak, svim umirovljenicima bez razlike isplatiti 70 eura, Čakovec 50, Zaprešić 40, a Prelog 30 eura. Kaštela će svim umirovljenicama dati 50 eura, ali u obliku bona koji će moći potrošiti u određenom trgovačkom centru.
Zanimljiv je primjer Poreča gdje svi stariji od 65 godina dobivaju tzv. Porečku božićnicu u iznosu od 111,49 eura.
Osim Kaštela, još četiri grada će božićnice dati u bonovima: Zlatar u vrijednosti od 50 eura, Mursko Središće u vrijednostima od 30 i 60 eura, Pula daje bon u vrijednosti 70 eura, a u Zaboku daju bonove u vrijednostima od 50 do 100 eura, ovisno o visini mirovina.
Niz gradova povećao cenzuse i iznose
Slijedeći rast inflacije i životnih troškova, niz gradova je uoči ovog Božića povećao iznose božićnica ili povisio cenzus šireći time krug onih kojima će biti isplaćene. Čazma je, primjerice, povećala iznos božićnice s 30 na 50 eura, Križevci s 35 na 50, Orahovica s 40 na 60, a Varaždin s 50 na 75. Ozalj je božićnice 'podebljao' s 80 na 100 eura.
Krapina je podigla cenzus za dobivanje božićnice s 400 na 470 eura, Virovitica s 400 na 500 eura, a Vinkovci s 490 na 540 eura. Koprivnica je cenzus povisila s 500 na 550 eura, a Grubišno Polje, Jastrebarsko i Labin s 500 na 600 eura. U Osijeku je cenzus povećan na 520 eura, a i sami iznosi božićnica. Cenzuse su podigli i Mursko Središće, Novi Marof, Opatija i Opuzen. U Velikoj Gorici cenzus je podignut na 750 eura pa će ondje božićnicu dobiti oko 4.000 umirovljenika i korisnika socijalne pomoći više nego što ih je proljetos dobilo uskrsnicu.
U Zagrebu će 100 eura božićnice dobiti svi umirovljenici s malom mirovinom, oni koji primaju doplatak za pomoć i njegu, korisnici osobne invalidnine, inkluzivnog dodatka, korisnici nacionalne naknade za starije osobe i ostali -ukupno 32.210 osoba ili 7.734 više nego lani.
Najčećšći iznos božićnice - 50 eura
Pedeset eura je najčešći iznos božićnice koje isplaćuju gradovi. Evo koliki su iznosi u svim gradovima koji su dosad donijeli odluke o isplati ove jednokratne pomoći.
Umag 100 do 600 eura
Mali Lošinj 50 i 300 eura
Vodice 250 eura
Novi Vinodolski 50 do 200 eura
Split 100 do 170 eura
Ploče 40 do 170 eura
Oroslavje 25 do 150 eura
Vrgorac 70 do 140 eura
Rijeka 100 i 130 eura
Novalja 85 i 130 eura
Omiš 60 do 130
Labin, Osijek 60 do 120 eura
Čabar, Velika Gorica 40 do 120 eura
Poreč 111,49 eura
Biograd na Moru, Zagreb 100 eura
Opatija 70 do 100 eura
Klanjec, Otočac, Pazin, Šibenik, Virovitica, Zabok 50 do 100 eura
Cres 35 do 100 eura
Bakar 30 do 100 eura
Krk, Nin, Ozalj 100 eura
Duga Resa 90 eura
Opuzen 50 i 90 eura
Ivanec 40 do 90 eura
Samobor 45 do 85 eura
Kraljevica, Požega 80 eura
Pag, Slavonski Brod 60 i 80 eura
Donji Miholjac, Đakovo 50 do 80 eura
Krapina, Otok 40 do 80 eura
Kastav, Sveta Nedelja 75 eura
Varaždin 60 i 75 eura
Novigrad 30 do 75 EUR
Crikvenica, Imotski, Ogulin, Pula, Županja 70 eura
Makarska, Metković 50 i 70 eura
Gospić, Kutina, Orahovica 60 eura
Vinkovci 40 i 60 eura
Beli Manastir 35 do 60 eura
Mursko Središće 30 do 60 eura
Jastrebarsko 30 i 60 eura
Glina 30 do 60 eura
Zadar 53 eura
Čakovec, Čazma, Daruvar, Grubišno Polje, Ivanić-Grad, Karlovac, Kaštela, Koprivnica, Križevci, Kutjevo, Lepoglava, Ludbreg, Pleternica, Popovača, Slatina, Valpovo, Vis, Vrlika, Vukovar, Zlatar - 50 eura
Vrbovec 30 i 50 eura
Sveti Ivan Zelina 25 do 50 eura
Bjelovar 20 do 50 eura
Garešnica, Novi Marof, Pakrac, Zaprešić 40 eura
Lipik 20 do 40 eura
Prelog 30 eura
