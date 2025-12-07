Više od 90 gradova dosad je odlučilo isplatiti božićnice. Pogledajte kolike iznose daju umirovljenicima

Krapina je podigla cenzus za dobivanje božićnice s 400 na 470 eura, Virovitica s 400 na 500 eura, a Vinkovci s 490 na 540 eura. Koprivnica je cenzus povisila s 500 na 550 eura, a Grubišno Polje, Jastrebarsko i Labin s 500 na 600 eura. U Osijeku je cenzus povećan na 520 eura, a i sami iznosi božićnica. Cenzuse su podigli i Mursko Središće, Novi Marof, Opatija i Opuzen. U Velikoj Gorici cenzus je podignut na 750 eura pa će ondje božićnicu dobiti oko 4.000 umirovljenika i korisnika socijalne pomoći više nego što ih je proljetos dobilo uskrsnicu.