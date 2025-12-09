Članica NATO-a proglasila izvanredno stanje: "To je interes nacionalne sigurnosti"

Litva je u utorak službeno proglasila izvanredno stanje u državi zbog prijetnji javnoj sigurnosti iz Bjelorusije, priopćila je vlada.
"Zbog interesa nacionalne sigurnosti"
Litva optužuje Bjelorusiju da dopušta krijumčarima korištenje meteoroloških balona za prijevoz krijumčarenih cigareta preko granice, zbog čega su u posljednjim mjesecima zračne luke više puta morale obustaviti rad, što je poremetilo zračni promet.
"Izvanredno stanje proglašeno je ne samo zbog poremećaja u civilnom zrakoplovstvu već i zbog interesa nacionalne sigurnosti", rekao je ministar unutarnjih poslova Vladislav Kondratović.
Deklaracija daje vojsci veću operativnu slobodu omogućujući joj djelovanje u koordinaciji s policijom ili samostalno, dodao je Kondratović iako nije precizirao daljnje detalje.
Bjelorusija, koja je dopustila da Rusija djelomično koristi njezin teritorij koristi za invaziju na Ukrajinu 2022. godine, negirala je odgovornost za balone i optužila Litvu za provokacije, uključujući navodno slanje drona za bacanje "ekstremističkog materijala". Litva, članica NATO-a i Europske unije, odbacila je te optužbe, prenosi Reuters.
EK: Stanje na granici se pogoršava
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je 1. prosinca da se situacija na granici "pogoršava" te je upade balona nazvala "hibridnim napadom" Bjelorusije, koji je potpuno neprihvatljiv.
Litva je 2021. godine uvela izvanredno stanje u pograničnom području Bjelorusije zbog, kako je navela, ilegalne migracije u baltičku zemlju, ograničavajući pristup području za nerezidente.
Sljedeće godine Vilnius je proglasio izvanredno stanje nakon ruske invazije na Ukrajinu zbog straha da bi i Litva mogla postati meta, namećući ograničenja slobode govora kako bi suzbio ono što je nazvao potencijalnom ruskom propagandom.
