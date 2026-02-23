Trump ponovno napada Vrhovni sud, obećava da će se okrenuti drugim ovlastima za carine

Predsjednik Donald Trump ponovno je u ponedjeljak kritizirao Vrhovni sud SAD-a nakon što je prošli tjedan presudio protiv njegovog opsežnog programa carina, obećavši da će se okrenuti drugim ovlastima za carine i dozvole, ali ne navodeći detalje.
"Sud je također odobrio sve ostale carine, kojih ima mnogo, i sve se one mogu koristiti na mnogo snažniji i neugodniji način, uz pravnu sigurnost, nego carine kako su se prvotno koristile", napisao je u objavi na društvenim mrežama.
Trump je u subotu rekao da će podići privremenu carinu na uvoz u SAD iz svih zemalja s 10 na 15 posto, što je najviša stopa dopuštena zakonom, dan nakon što je sud presudio da je Trump prekoračio predsjedničke ovlasti kada je nametnuo niz viših carinskih stopa prema zakonu o izvanrednim ekonomskim stanjima.
U objavi u ponedjeljak Trump je također ukazao na potencijalnu upotrebu dozvola za pritisak na zemlje, napisavši da "neshvatljivo, prema presudi, (ja) im ne mogu naplatiti naknadu za licencu - ALI SVE LICENCE NAPLAĆUJU NAKNADE, zašto Sjedinjene Države ne mogu učiniti isto? Uzimate licencu da biste dobili naknadu! Mišljenje suda to ne objašnjava, ali ja znam odgovor!"
Terminski ugovori na Wall Streetu i dolar pali su rano u ponedjeljak usred pomutnje oko američke trgovinske politike, dok su cijene nafte prvotno pale zbog neizvjesnosti za globalni rast i potražnju za gorivom nakon najnovijeg povećanja carina, prije nego što su se stabilizirale nakon vijesti o planiranim pregovorima SAD-a i Irana.
Ova odluka i Trumpovi kasniji postupci već utječu na njegove trgovinske sporazume sklopljene tijekom protekle godine, pri čemu Kina poziva Washington da odbaci carinske mjere, Europska unija se sprema zamrznuti svoj sporazum, a Indija odgađa planirane razgovore.
Trump je iskoristio objavu na društvenim mrežama kako bi se ponovno obrušio na suce koji su presudili protiv njega, uključujući dvojicu koje je sam imenovao tijekom svojeg prvog mandata u Bijeloj kući. U svojoj presudi, koju je napisao konzervativni predsjednik suda John Roberts, sud je ponovno potvrdio svoju moć da kontrolira predsjednika.
Predsjednik je također izrazio zabrinutost da bi najviši sud mogao presuditi protiv nastojanja njegove administracije da ograniči pravo na državljanstvo rođenjem u predstojećoj odluci u tom slučaju.
