SAD od utorka ne naplaćuje nezakonite carine

Američka agencija za carine i zaštitu granica (CBP) objavila je da će u utorak u 00:01 po lokalnom vremenu zaustaviti naplatu carina uvedenih Zakonom o izvanrednim međunarodnim ekonomskim ovlastima (IEEPA), nakon što je Vrhovni sud SAD-a proglasio carine nezakonitima.

Agencija je u poruci pošiljateljima putem svoje službe za razmjenu poruka teretnih sustava (CSMS) izjavila da će od utorka deaktivirati sve carinske kodove povezane s prethodnim nalozima predsjednika Donalda Trumpa prema IEEPA-i, više od tri dana nakon odluke Suda.

Nakon zaustavljanja naplate carina prema IEEPA-i Trump je nametnuo nove svjetske carine od 15 posto prema drugom zakonskom ovlaštenju kako bi nadoknadio one koje je Vrhovni sud u petak poništio.

CBP nije dao razlog zašto je nastavio naplaćivati ​​carine na ulaznim lukama nekoliko dana nakon presude Vrhovnog suda, a u svojoj poruci nije dao informacije o eventualnim povratima iznosa uvoznicima.

U poruci se navodi da obustava naplate ne utječe ni na koje druge carine koje je nametnuo Trump, uključujući one prema članku 232. zakona o nacionalnoj sigurnosti i članku 301. zakona o nepoštenim trgovinskim praksama.

"CBP će pružiti dodatne smjernice trgovinskoj zajednici putem CSMS poruka prema potrebi“, rekla je agencija.

Reuters je u petak izvijestio da je odlukom Vrhovnog suda više od 175 milijardi dolara prihoda američkog Ministarstva financija ostvarenih carinama IEEPA-e podložno potencijalnim povratima, na temelju procjene instituta Penn-Wharton Budget Model. Njihova procjena iz modela predviđanja pokazala je da carine temeljene na IEEPA-i generiraju više od 500 milijuna dolara bruto prihoda dnevno.