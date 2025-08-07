Trump pozvao direktora velike tehnološke kompanije da odstupi: Nema drugog rješenja

Reuters je u travnju objavio da je Tan, samostalno ili preko fondova koje je osnovao ili njima upravlja, uložio novac u stotine kineskih kompanija, od kojih su neke povezane s kineskom vojskom. Direktor Intela je uložio najmanje 200 milijuna dolara u stotine kineskih tvrtki u području inteligentnih proizvodnih sustava i proizvodnji čipova između ožujka 2012. i prosinca 2024., utvrdio je Reuters.