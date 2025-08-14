Kći dvoje državnih službenika, Bondi je izvan državne službe provela samo šest godina svoje karijere – od 2019. do 2024. Bila je to unosna pauza tijekom koje je više nego utrostručila svoju neto vrijednost. Najprije je lobirala u ime velikih korporacija poput General Motorsa i Amazona, pa čak i emirata Katara. Također je radila za MAGA think tank kojim je upravljala ministrica poljoprivrede Brooke Rollins (vidi gore). Savjetovanje za Trumpovu tvrtku društvenih mreža donijelo joj je dionice i jamstva koja je u travnju prodala za više od 1,25 milijuna dolara. S obiljem gotovine, ona i njezin suprug, investitor u nekretnine, očito su od 2021. krenuli u rušenje i obnovu svoje stoljetne kuće u Tampi, čime su njezinu procijenjenu vrijednost povećali na najmanje dva milijuna dolara.