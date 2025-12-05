HZMO najavio kada će isplatiti mirovine: Stiže i dodatak, a od siječnja i nova povećanja

Isplata mirovina počinje u ponedjeljak, nakon čega će umirovljenici dobiti i prvi godišnji dodatak. Od siječnja stižu i nova povećanja kroz redovno usklađivanje mirovina, ali i zakonske izmjene. Invalidske mirovine rast će za deset posto, a starijima od 70 u prijevremenoj mirovini bit će ukinuta penalizacija. Umirovljenici stariji od 65 godina moći će i raditi u punom radnom vremenu, ali uz pola mirovine.
Isplata mirovina za studeni počinje u ponedjeljak, 8. prosinca 2025., obavijestio je danas Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Dio umirovljenika mirovine je već dobio od prvog dana u mjesecu, ovisno o banci u kojoj imaju račun.
Ovoga mjeseca stiže i prvi godišnji dodatak
Dobra vijest je da ovoga mjeseca stiže i prvi godišnji dodatak na mirovine. Točan datum nije poznat, a zamjenik ravnatelja HZMO-a, Ivo Bulaja rekao je da bi ta isplata mogla biti sredinom prosinca. Dodatak iznosi šest eura po godini staža, a umirovljenicima više od 180 gradova i općina isplaćuje božićnice, ali najčešće ovisno o cenzusu.
Prosječna sveukupna mirovina isplaćena u studenom iznosila je 689 eura. Udio takve mirovine u plaći iznosi 47,3 posto, prema podacima HZMO-a. Pogledamo li samo mirovine prema općim propisima, za svih 1,13 milijuna korisnika prosjek je 560 eura. Udio ovakve radničke mirovine u plaći je svega 38 posto. Bez umirovljenika kojima se mirovine isplaćuju prema međunarodnim ugovorima, prosječna radnička mirovina se penje na 636 eura, piše Mirovina.hr.
Od siječnja nova povećanja za dio umirovljenika
Starosna mirovina u prosjeku iznosi 695 eura, pri čemu je najpovoljnija ona za dugogodišnje osiguranike. Invalidska mirovina u prosjeku je 465 eura, s 32 posto udjela u plaći, a obiteljska iznosi 531 euro s 36,5 posto udjela. Korisnici kojima je isplaćena osobna i dio obiteljske mirovine imaju 708 eura u prosjeku, odnosno 48,7 posto udjela u plaći. Najlošije stoji 278.000 korisnika najniže mirovine koja u prosjeku iznosi 449 eura te čini svega oko 30 posto prosječne plaće.
Nakon isplate godišnjeg dodatka, od 1. siječnja umirovljenicima stiže još jedan rast mirovina. One će se zakonski od toga datuma ponovno uskladiti prema rastu cijena i plaća, ali ta će isplata biti tek u travnju. Ujedno će prema mirovinskoj reformi iz srpnja invalidske mirovine od siječnja biti povećane za 10 posto. Umirovljenicima starijima od 70 godina u prijevremenoj mirovini bit će ukinuta penalizacija, a stariji od 65 godina moći će od siječnja raditi u punom radnom vremenu, ali uz isplatu pola mirovine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
