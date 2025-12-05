HZMO najavio kada će isplatiti mirovine: Stiže i dodatak, a od siječnja i nova povećanja

Nakon isplate godišnjeg dodatka, od 1. siječnja umirovljenicima stiže još jedan rast mirovina. One će se zakonski od toga datuma ponovno uskladiti prema rastu cijena i plaća, ali ta će isplata biti tek u travnju. Ujedno će prema mirovinskoj reformi iz srpnja invalidske mirovine od siječnja biti povećane za 10 posto. Umirovljenicima starijima od 70 godina u prijevremenoj mirovini bit će ukinuta penalizacija, a stariji od 65 godina moći će od siječnja raditi u punom radnom vremenu, ali uz isplatu pola mirovine.