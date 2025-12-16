važno je propisati
Čačić pobrojao ključne stvari koje se mijenjaju Bačićevim zakonima: "Široka je lepeza mogućih zloupotreba, ali je važno propisati"
Bivši ministar Radimir Čačić gostovao je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o "Bačićevim" zakonima koji su jučer izglasani u Saboru.
Hrvatski sabor donio je, većinom glasova, nove Zakone o gradnji, o prostornom uređenju te o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu, kolokvijalno nazvane 'Bačićevi zakoni'.
"Cijela naša obala je dokaz"
Radimir Čačić objasnio je što je ključno što se od 1. siječnja mijenja novim zakonima: "Zakonom je bilo nužno regulirati priču pomorskog dobra, ako netko misli da to nije tako, taj ide na ruku zloupotrebi i korupciji. Prepustiti lokalnim vijećnicima u općinama, gradovima na prostoru najvrjednijeg što Hrvatska ima i što treba štititi, da budu izloženi izazovu pretvaranja nečeg što je pomorsko dobro u građevinsko zemljište, vidjeli smo rezultate. To je bilo moguće, cijela naša obala je dokaz toga. To treba ozbiljno propisati, niz primjedbi je usvojeno."
"Široka je lepeza mogućih zloupotreba"
"Postoji još cijeli niz mogućnosti koje se mogu dogoditi. Tu je i priča s kampovima, mobilnim kućicama koje se pretvore u fiksno građenje. Široka je lepeza mogućih zloupotreba, naći će se rupe, ali je važno propisati. To je jedna stvar koja se regulira ovim zakonom", dodao je.
Kao drugu važnu stvar obuhvaćenu novim zakonom navodi urbanu komasaciju: "Cijeli svijet normalan i razvijen to ima regulirano. To je nužno, bez toga ne može funkcionirati prostorno uređenje. Treće je nešto što Hrvatska nikada nije imala, a mora imati, a to je da građevinsko zemljište mora biti prethodno infrastrukturno opremljeno."
"Država je dokazano nesposobna u donošenju odluka"
"Četvrta važna stvar o kojoj nitko ne vodi računa i podcjenjuje se jako - to je priuštivo stanovanje gdje se išlo tvrdo i građevinarski. Moramo stvoriti instrumente da se cijela priča ubrza i poboljša. Nemamo ništa. Zakon je imao neke stvari koje se moralo rješavati", dodao je.
Štiti li Hrvatska pomorsko dobro?
"Naša država je dokazano nesposobna u donošenju odluka. Da država donosi odluke i rješava stvarno od toga kruha nema."
"Može doći do referenduma"
Dio oporbe najavio je traženje ocjene ustavnosti od Ustavnom suda u prihvatljivom roku ili, ne bude li tako, referendum.
Čačić je kratko komentirao i izjavu premijera Andreja Plenkovića koji je rekao da se može tražiti samo ocjena ustavnosti zakona, ali ne i referendum jer su zakoni doneseni: "Premijer jako dobro zna da može biti i referendum."
