Plenković: U SDP-ovu mandatu mirovine rasle 12 eura, u HDZ-ovu 300 eura

„Novca ima i instrument funkcionira“, uzvratio joj je premijer i naveo da Hrvatska danas ima oko 650 tisuća osoba s invaliditetom od čega je onih s težim stupnjem invaliditeta oko 180 tisuća. Inkluzivni dodatak je u potpunosti rješenjima apsolviran i isplaćen svima koji su imali jednu od četiri naknade, ono o čemu sada raspravljamo su novi zahtjevi za koje nije sigurno da će svi dobiti taj dodatak, to ovisi o tijelima vještačenja, rekao je premijer.