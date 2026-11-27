ODGODA DO PROSINCA
Plenković o propalom summitu EU-a: To se dosad nije dogodilo
Stajališta država članica o budućem sedmogodišnjem proračunu i dalje su dosta udaljena, neto-uplatitelji žele smanjiti ukupni iznos, dok se prijatelji kohezije tome protive, izjavio je premijer Andrej Plenković nakon završetka samita EU-a.
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Iako je prvotno bilo predviđeno da samit traje dva dana, na kraju se odustalo od toga s obzirom na to da nije bilo napretka u približavanju stavova. Čelnici će se ponovno okupiti u prosincu na samitu koji bi mogao trajati više dana i na kojem će pokušati doći do dogovora.
Macron ostaje bez manevarskog prostora
Plenković je istaknuo da je francuski predsjednik Emmanuel Macron eksplicitno rekao da on nakon početka sljedeće godine više neće imati manevarskog prostora za prihvaćanje sedmogodišnjeg proračuna, budući da se u proljeće u njegovoj zemlji održavaju predsjednički izbori.
Plenković je ponovio da je Hrvatska i prema posljednjem prijedlogu predsjednika Europskog vijeća Antonija Coste dobro prošla, da bi u proračunskom razdoblju od 2028. do 2034. bila u plusu nešto iznad sedam milijardi eura.
Hrvatski premijer je istaknuo da ovaj prijedlog sedmogodišnjeg proračuna jest u relativnom smislu manji nego onaj prethodni.
Plenković: To se dosad nije dogodilo
“Ovaj prijedlog proračuna je svojim volumenom manji nego u proteklih sedam godina. Mislim da se to nikada ranije nije dogodilo, a to vam govori o situaciji u kojoj smo danas”, rekao je Plenković, ističući da je dio predloženih sredstava namijenjen za otplatu zajma koji je podignut za oporavak od pandemije.
Sadašnji višegodišnji financijski okvir (VFO) za razdoblje 2021. – 2027. iznosi 1,13 posto bruto nacionalnog dohotka (BND-a), dok bi prema prijedlogu predsjednika Europskog vijeća Antonija Coste za razdoblje 2028. – 2034. ukupni opseg VFO-a pao ispod 0,97 posto BND-a EU-a, bez troškova duga za oporavak od pandemije.
Čelnici su također razgovarali o novom zajmu za Ukrajinu u visini od 45 milijardi eura. Tri zemlje članice, Češka, Mađarska i Slovačka i dalje ne žele sudjelovati u financiranju troškova zajma, dok je Bugarska izrazila spremnost sudjelovati u onom dijelu koji se odnosi na pomoć za funkcioniranje ukrajinske države, ali ne i za njezine vojne potrebe.
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