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Opasne igračke s umjetnom inteligencijom? Stručnjaci traže hitnu obustavu prodaje
Koalicija 155 organizacija i stručnjaka za zaštitu djece iz cijelog svijeta pozvala je Amazon i eBay da privremeno obustave prodaju dječjih igračaka s ugrađenim chatbotovima umjetne inteligencije.
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U otvorenom pismu zatražili su da se proizvodi uklone iz ponude dok neovisna testiranja ne potvrde njihovu sigurnost.
Naveli su i nekoliko zabrinjavajućih primjera. Jedan plišani medvjedić s umjetnom inteligencijom navodno je djetetu objašnjavao gdje može pronaći šibice i noževe, dok su u drugom slučaju razgovori djece s igračkama pohranjivani u nezaštićenoj bazi podataka.
Zabilježeni su i slučajevi neprimjerenih odgovora na pitanja seksualne prirode.
Traže reakciju prije Božića
Potpisnici pisma smatraju da testiranja moraju obuhvatiti psihološke i razvojne rizike te zaštitu privatnosti djece. Od Amazona i eBaya zatražili su javni odgovor prije Božića.
"Ne bismo dopustili da novi lijek ili dječja autosjedalica dođu do obitelji bez prethodne potvrde da su sigurni. A igračke s AI chatbotovima prodaju se maloj djeci bez ikakvih neovisnih sigurnosnih testiranja", upozorio je Paul Wright, čelnik organizacije Alliance 4 Children.
Iz Amazona su poručili da svi proizvodi na njihovoj platformi moraju biti u skladu s važećim propisima te da su igračke navedene u pritužbama uklonili iz ponude dok provjeravaju iznesene tvrdnje.
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