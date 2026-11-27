PIXSELL / Lucija Ocko/PIXSELL

Izvještajni XXII. Opći sabor Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) održat će se u subotu u Šibeniku, a na njemu će se odrediti smjer za iduće razdoblje do parlamentarnih izbora i najaviti borbu za četvrti mandat.

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Na izvještajnom saboru HDZ-a očekuje se više od tisuću izaslanika iz cijele Hrvatske.

Opći sabori HDZ-a, sukladno stranačkom statutu, održavaju se u pravilu svake dvije godine. Ovaj neće biti izborni, ali će biti posljednji prije parlamentarnih izbora 2028.

Iza nas je deset godina mandata Vlade koju predvodi HDZ i na saboru ćemo odrediti smjer za iduće razdoblje do parlamentarnih izbora i najaviti borbu za četvrti mandat, kažu u HDZ-u.

Na saboru, koji će početi u 10 sati, izvještaj o radu podnijet će predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković.

Nazočnima će se videoporukom obratiti predsjednik Europske pučke stranke Manfred Weber. Na skupu će biti i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, a predviđeno je i obraćanje novog predsjednika HSS-a Darka Vuletića, čija bi stranka 7. prosinca trebala biti primljena u članstvo Europske pučke stranke.

Uvodno će se delegatima i gostima obratiti glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić. Nakon toga slijede govori predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i zamjenika predsjednika HDZ-a i ministra branitelja Tome Medveda. Nakon toga predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković podnijet će izvještaj o radu.

Zatim će uslijediti rasprava i ostala izlaganja izaslanika koji će se moći obratiti u trajanju od pet minuta.

Na izvještajnom saboru bit će usvojene i određene tehničke izmjene i dopune stranačkog statuta kojima će se poboljšati njegove pojedine odredbe.

U petak u večernjim satima u Šibeniku će se održati i sjednica Nacionalnog odbora HDZ-a.