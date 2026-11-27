MUČNA SVJEDOČANSTVA
Blanka Vlašić o zlostavljanju u hrvatskoj atletici: "Već su tada bile neke priče"
Nakon što je nekoliko hrvatskih atletičarki javno progovorilo o seksualnom zlostavljanju koje su doživjele kao maloljetnice, oglasila se i dvostruka svjetska prvakinja u skoku u vis Blanka Vlašić.
Oglas
"S 15-16 godina kada sam putovala kao kadetkinja i juniorka s reprezentacijom – već su tada bile te neke priče, međutim mi kao djeca nismo bili u poziciji da nešto napravimo po tom pitanju", prisjetila se Blanka Vlašić u razgovoru za RTL Direkt.
Istaknula je da je tijekom karijere, dok ju je trenirao otac, imala zaštitu obitelji, a tek nakon završetka karijere shvatila je koliko je problem raširen.
"Mi sad pričamo prvenstveno o seksualnom zlostavljanju, ali postoje različiti drugi oblici zlostavljanja, od fizičkog i emotivnog – sve je to zlostavljanje. Mi jako kasnimo da napravimo sport sigurnim okruženjem za djecu", upozorila je.
Pozvala žrtve da progovore
Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu potvrdilo je RTL-u da provodi izvide, no zbog njihove tajnosti nije otkrilo koliko je slučajeva prijavljeno.
Vlašić je pozvala žrtve da progovore o svojim iskustvima.
"Da istupe sa svojim svjedočanstvima, znam da nije lako, ali eto, čujemo vas", poručila je.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas