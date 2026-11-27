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Drama na Črnomercu: Klizište se ponovno aktiviralo, stanovnici se moraju iseliti
Nakon obilnih kiša ponovno se aktiviralo klizište na zagrebačkom Črnomercu, zbog čega dio stanovnika mora napustiti svoje domove, dok je ugroženo još četrdesetak ljudi. Grad Zagreb ponudio im je privremeni smještaj.
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Klizište se prvi put aktiviralo u svibnju 2023. godine, kada je jedna kuća počela tonuti, a njezini stanari morali su se iseliti. Obilne oborine proteklih dana dodatno su pogoršale situaciju pa je Državni inspektorat naložio iseljavanje stanovnika još jedne kuće.
Opasnost prijeti i stanarima triju objekata smještenih ispod klizišta, piše HRT.
Igor Arlović, stanovnik Ulice Podfušćak, ispričao je da njihove zgrade nisu izravno zahvaćene klizištem, ali im prijeti urušavanje objekata koji se nalaze iznad njih. Stanari na kućnim brojevima 23 i 25 pripremaju se za iseljenje.
Prema njegovim riječima, situacija se posljednjih nekoliko dana dramatično pogoršala, a na pojedinim objektima već je nastala materijalna šteta.
Grad odgovornost prebacuje na vlasnike zemljišta
Stanovnici upozoravaju da sami ne mogu poduzeti ništa kako bi zaštitili svoje domove jer se klizište nalazi na zemljištu koje nije u njihovu vlasništvu, a ne mogu ni ukloniti objekte koji im prijete.
Iz Grada Zagreba poručili su da je riječ o privatnim parcelama, čiji su vlasnici odgovorni za održavanje zemljišta i provođenje zaštitnih mjera. Naveli su i da je jedan od ugroženih objekata izgrađen nezakonito.
Grad je svim stanovnicima koji zbog opasnosti moraju napustiti svoje domove ponudio privremeni smještaj.
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