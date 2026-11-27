Njihova udruga, navodi, nije za kažnjavanje. "Smatramo da je najbolje prvenstveno izreći opomenu. Ako nakon mjesec dana trgovac to opet ponovi, onda treba kažnjavati. Nije uvijek kazna ispravan put. U Europi su trgovci više "consumer friendly", svjesni su da im daju novac i da su tu zbog potrošača. U Hrvatskoj je obrnuta situacija, oni smatraju da su potrošači tu zbog njih. Poremećen je balans", kazao je.