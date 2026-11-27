uoči crnog petka
Igor Vujović: U Hrvatskoj je poremećen balans. Trgovci smatraju da su potrošači tu zbog njih
Igor Vujović iz Društva za zaštitu potrošača "Potrošač" gostovao je kod naše Nine Kljenak u Studiju uživo i govorio o Crnom petku.
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"Trgovci uvijek koriste priliku i imaju svoj plan i strategiju kako obmanuti potrošače. Ali, prije svega htio bih naglasiti da bez obzira na sniženja i Crni petak, potrošači uvijek imaju svoja zakonska prava i proizvod uvijek mogu reklamirati. Nisu to proizvodi sa greškom nego se radi o sniženju i mogu reklamirati, pozivati se na materijalni nedostatak od 6 mjeseci do dvije godine. To pravo uvijek imaju" rekao je.
Ljude najviše zanima jesu li prikazani popusti stvarni popusti ili se događa manipulacija. "Sniženja su takva kakva je trgovac odredio. Da li postoji mjesto za malverzaciju, postoji. To trgovci koriste, ako na izlogu piše 70 posto, taj dan možda i uhvatite proizvod koji je na sniženju 70 posto. Ali, taj Crni petak se proteže i deset dana", rekao je.
Naglasio je da potrošači trebaju obratiti pozornost na to kolika je bila cijena prije mjesec dana, kolika je danas i koliki je popust. Sve to mora biti naznačeno na jasno vidljivom mjestu.
Govoreći o kontrolama, Vujović je rekao da je to u nadležnosti Državnog inspektorata. "Oni mogu otići sami u nadzor, ali potrošačima preporučamo da ukoliko su vidjeli nekakav nedostatak da sami prijave inspektoratu. Oni imaju ovlast sami pogledati podatke unutar godinu dana, kakve su bile cijene, pridržavaju li se pravilnika o baznim cijenama", rekao je.
Iz Udruge, kaže, potrošačima zamjeraju jer ne žele prijavljivati i smatra da je to dio mentaliteta. Kad naiđu na neku nepravilnost, ljudi odu doma revoltirani, kaže, ali ništa ne poduzimaju. "Onda ispadne da trgovac stalno krši zakon, i, blago rečeno, boli ga briga", rekao.
Građani se njihovoj udruzi javljaju s prigovorima. Osim za trgovce, kaže, javljaju im se s pritužbama prema električnu energiju, komunalnim uslugama, teleoperaterima, financijskim uslugama. Kad prime pritužbu, kaže, u udruzi vode vlastiti registar upita. "Mi smo kao semafor na raskršću, samo usmjeravamo potrošače koji su izgubljeni u zakonima i institucijama", pojasnio je.
Smatra da se posljednjih godina u Hrvatskoj povisila svjesnost o pravima potrošača. Kaže da nismo na razini Europske unije, ali smo bolji nego što smo bili.
Njihova udruga, navodi, nije za kažnjavanje. "Smatramo da je najbolje prvenstveno izreći opomenu. Ako nakon mjesec dana trgovac to opet ponovi, onda treba kažnjavati. Nije uvijek kazna ispravan put. U Europi su trgovci više "consumer friendly", svjesni su da im daju novac i da su tu zbog potrošača. U Hrvatskoj je obrnuta situacija, oni smatraju da su potrošači tu zbog njih. Poremećen je balans", kazao je.
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