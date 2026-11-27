REUTERS/Athit Perawongmetha

Grand Theft Auto 6 izašao je 19. studenoga i već privukao milijune igrača diljem svijeta. No, među njima ima i onih koji su zbog nove igre privremeno napustili svoja računala i odlučili zaigrati na konzoli. Koliko ih je, otkrila je hrvatska analitička platforma PlayTracker.

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PlayTracker je analizirao podatke 14.512 igrača GTA 6 i ustanovio da njih 2107, odnosno gotovo 15 posto, inače većinu vremena provodi igrajući na osobnom računalu.

Budući da je GTA 6 trenutačno dostupan samo na konzolama PlayStation 5 i Xbox Series X/S, ti su igrači morali promijeniti platformu ako su ga željeli zaigrati odmah po izlasku.

No, tu priča postaje još zanimljivija.

Naime, hrvatski PlayTracker još je 2019. godine objavio istraživanje prema kojemu se čak 37,3 posto prodanih primjeraka GTA 5 odnosilo na kupnje igrača koji su tu igru već posjedovali na drugoj platformi.

Drugim riječima, mnogi ljubitelji GTA-a bili su spremni ponovno platiti igru kako bi je mogli igrati na drugom uređaju.

Prema tadašnjim procjenama PlayTrackera, Rockstar je na takvim ponovljenim kupnjama GTA 5 ostvario oko 1,4 milijarde dolara prihoda.

Moguće je da će se slična situacija ponoviti i sa šestim nastavkom, kada jednoga dana dobije verziju za osobna računala.

To, naravno, ne znači da će svih 2107 igrača iz analiziranog uzorka ponovno kupiti GTA 6, ali podaci pokazuju koliko je dio PC publike bio nestrpljiv zaigrati novu igru.

Zanimljivo je da PlayTracker do ovakvih podataka dolazi povezivanjem informacija o igračkim navikama na različitim platformama.

Takvu usporedbu nije moguće napraviti samo na temelju statistike Steama, PlayStationa ili Xboxa.

Cijelu analizu hrvatske platforme možete pročitati na portalu HCL.