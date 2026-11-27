Prema podacima stranice PowerOutage.us, u 19.30 sati po lokalnom vremenu više od 961.000 korisnika u SAD-u bilo je bez električne energije. Među njima je bilo više od 235.000 korisnika u Pennsylvaniji, više od 180.000 u New Jerseyju, 156.000 u Marylandu te 132.000 u Virginiji. Podaci također pokazuju gotovo 106.000 prekida opskrbe u Missouriju, više od 21.000 u Delawareu, te više od 56.000 u saveznoj državi New York.