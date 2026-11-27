SNAŽNO NEVRIJEME
Snažno nevrijeme poharalo istočnu obalu SAD-a: Milijun ljudi bez struje, vjetar rušio stabla i dalekovode, poplavljena obala...
Snažna oluja u četvrtak je poremetila proslavu Dana zahvalnosti duž većeg dijela istočne obale SAD-a, ostavivši gotovo milijun korisnika bez električne energije, dok su udari vjetra dosezali brzinu do 112 kilometara na sat, rušeći stabla i dalekovode, objavio je Reuters.
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Oluja je uzrokovala i kašnjenja u zračnom prometu, pa je prema podacima servisa FlightAware u četvrtak otkazano ukupno 440 letova povezanih sa SAD-om, dok je više od 2.200 letova kasnilo. Među najteže pogođenima našle su se glavne zračne luke na području Washingtona i New Yorka.
Obilne kiše poplavile su obalna područja, a nadležne službe upozorile su da bi tlo natopljeno vodom i snažan vjetar mogli povećati rizik od rušenja stabala i nestanka struje.
Prema podacima stranice PowerOutage.us, u 19.30 sati po lokalnom vremenu više od 961.000 korisnika u SAD-u bilo je bez električne energije. Među njima je bilo više od 235.000 korisnika u Pennsylvaniji, više od 180.000 u New Jerseyju, 156.000 u Marylandu te 132.000 u Virginiji. Podaci također pokazuju gotovo 106.000 prekida opskrbe u Missouriju, više od 21.000 u Delawareu, te više od 56.000 u saveznoj državi New York.
Opskrbljivači energijom i državni dužnosnici upozoravali su prethodno da bi kombinacija snažnog vjetra koji puše s mora prema kopnu i kiše mogla dovesti do raširenih prekida u opskrbi električnom energijom.
Prema navodima američke Nacionalne meteorološke službe (National Weather Service), u dijelovima Virginije, Marylanda, Delawarea, New Jerseyja, New Yorka i obalnog dijela Nove Engleske zabilježeni su ili prognozirani udari vjetra brzine od 80 do 112 kilometara na sat.
Za petak se u dijelovima istočne obale i dalje očekuje vjetrovito vrijeme s udarima od 40 do 56 km/h.
Služba za upravljanje izvanrednim situacijama grada New Yorka izvijestila je da su se udari vjetra pojačali u četvrtak poslijepodne, dosegnuvši brzinu od 90 km/h u zračnoj luci LaGuardia. Istodobno, jaki vjetrovi s kopna povezani s olujom, u kombinaciji s velikim plimama, uzrokuju poplave u niskim zajednicama duž dijelova istočne obale.
Prijetnja oluje navela je lokalne dužnosnike da odgode 100. izdanje godišnje Macy'sove parade za Dan zahvalnosti u New Yorku, što je prvi put da je događaj odgođen zbog jakog vremena.
S druge strane, američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak kako je odobrio oko 100 milijuna dolara savezne pomoći Floridi nakon jakih oluja i poplava, dodavši da ukupni iznos uključuje financiranje u vezi s uraganom Isaias.
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