Peteru Magyaru ukinut imunitet, sumnja se da je građaninu uzeo mobitel i bacio ga u Dunav

Zastupnici su u ponedjeljak glasali i o ukidanju imuniteta dvojici bivših ministara Orbánove vlade koji su u odvojenim slučajevima osumnjičeni za kaznena djela. Jednog se sumnjiči za nesavjesno upravljanje s 17,3 milijarde forinti, odnosno 53,6 milijuna dolara javnog novca, dok se drugog sumnjiči za primanje više od 12 milijardi forinti, odnosno 37,2 milijuna dolara mita i nezakonitih provizija.