SUKOB U NOĆNOM KLUBU 2024.
Peteru Magyaru ukinut imunitet, sumnja se da je građaninu uzeo mobitel i bacio ga u Dunav
Mađarski parlament u ponedjeljak je izglasao ukidanje imuniteta trojici dužnosnika, među kojima je i Péter Magyar, protiv kojeg tužiteljstvo vodi istragu zbog sumnje da je tijekom sukoba u noćnom klubu u lipnju 2024. jednom muškarcu uzeo mobitel i bacio ga u Dunav.
Magyar je negirao da njegovo ponašanje predstavlja krađu te ocijenio da je slučaj politički motiviran. Šteta se u tom slučaju procjenjuje na nešto više od 300 dolara.
Kritizirao je i tužitelje jer su istodobno zatražili ukidanje njegova imuniteta i imuniteta dvojice bivših ministara iz vlade Viktora Orbána. Njih se u odvojenim slučajevima sumnjiči za zlouporabu desetaka milijuna dolara javnog novca i primanje milijuna dolara mita.
Prije glasanja Magyar je zastupnicima rekao da "nije počinio kazneno djelo" i da "preuzima odgovornost za sve svoje postupke".
"Svako tko nema što skrivati istupa otvoreno", rekao je, osvrćući se na svoj raniji zahtjev da njegova stranka glasa za ukidanje njegova imuniteta.
Orbanova vlada pokušala Magyaru ukinuti imunitet
Imunitet zastupnika i drugih dužnosnika uobičajena je praksa u europskim demokracijama, a njegova je svrha zaštititi zakonodavce od političkog progona kako bi mogli obavljati svoje dužnosti i slobodno iznositi mišljenja bez straha od uhićenja ili tužbi vlasti.
Bivša mađarska vlada, na čelu s Viktorom Orbánom, pokušala je ukinuti Magyarov imunitet dok je bio zastupnik u Europskom parlamentu, no to je tijelo više puta odbilo taj zahtjev.
Ukidanje imuniteta bivšim Orbanovim ministrima
Zastupnici su u ponedjeljak glasali i o ukidanju imuniteta dvojici bivših ministara Orbánove vlade koji su u odvojenim slučajevima osumnjičeni za kaznena djela. Jednog se sumnjiči za nesavjesno upravljanje s 17,3 milijarde forinti, odnosno 53,6 milijuna dolara javnog novca, dok se drugog sumnjiči za primanje više od 12 milijardi forinti, odnosno 37,2 milijuna dolara mita i nezakonitih provizija.
Riječ je o nekim od najviših dužnosnika Orbánove vlade koji su obuhvaćeni istragama kaznenih djela. One su dio šireg nastojanja nove vlasti da istraži ono što vlada opisuje kao višegodišnju masovnu prijevaru i krađu javnog novca tijekom Orbánove vladavine.
Parlament je ukinuo imunitet i Balázsu Hankóu, bivšem ministru kulture u Orbánovoj vladi, koji je navodno nadgledao zlouporabu oko 53,6 milijuna dolara iz mađarskog Nacionalnog fonda za kulturu.
Tužitelji tvrde da je Hankó osobno intervenirao kako bi novac iz fonda, namijenjen potpori kulturnim projektima, bio dodijeljen prema političkim kriterijima, kao i za pokrivanje troškova kampanje Orbánova Fidesza uoči izbora održanih u travnju.
Imunitet je ukinut i bivšem Orbánovu ministru razvoja Miklósu Sesztáku. Tužitelji ga sumnjiče da je primio više od 37,2 milijuna dolara mita i provizija povezanih s nabavom vozila za mađarsku državnu autobusnu tvrtku te državnim građevinskim projektima.
Zastupnici Fidesza i njegova koalicijskog partnera, Kršćanskih demokrata, nisu sudjelovali u glasovanju. Optužbe protiv svojih zastupnika ocijenili su političkom tiranijom Magyarove vlade.
Nijedan od dužnosnika kojima je ukinut imunitet nije optužen.
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