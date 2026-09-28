VIDEO / Građani ogorčeni zbog štrajka: "Što znači ako tri tramvaja voze? Ovo je sprdačina od svega"

"Nevjerojatno da se nisu uspjeli dogovorit', da se nisu uspjeli dogovorit' u sto dana. Nikog nije briga. Koga briga, kakvi alternativni prijevozi?! Ili dogovor ili ne. Što znači ako tri tramvaja voze?! Mi smo zemlja apsurda u svemu, mislio sam da je to s Bandićem završilo, ali očito nije, ovo je sprdačina od svega", jasno izražava nezadovljstvo.