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VIDEO / Građani ogorčeni zbog štrajka: "Što znači ako tri tramvaja voze? Ovo je sprdačina od svega"
Štrajk vozača ZET-a i zaposlenih u Zagrebačkom holdingu počeo je u ponedjeljak ujutro. U zagrebačkom prometu nisu zabilježeni problemi kakvi su se očekivali. Građani su se organizirali po pitanju zajedničkog prijevoza, a na ulicama je i veći broj pješaka nego inače. S nekoliko (nezadovoljnih) građana razgovarao je naš Mateo Keller.
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"Nisam za niti protiv, mnogi bi morali štrajkati. I umirovljenici, kao što sam ja. Ali izdržat ćemo i to. Dokle, to je pitanje. Imao bih svašta reći, ali ne vrijedi", kaže jedan od naših sugovornika.
Krenuo je, govori, na pretragu koju čeka pola godina, a kako javnog prometa nema, ide - pješice. "Izbora nema. Morao bi biti barem neki nužni, ali nema. Ništa se ne događa, nema autobusa, nema tramvaja, ali pune su ceste automobila", primijetio je.
Taksi nije pokušavao zvati jer "trebaš novce imat' za to".
"Što znači ako tri tramvaja voze?"
Još jedan pješak stao je pred kamere N1.
"Nevjerojatno da se nisu uspjeli dogovorit', da se nisu uspjeli dogovorit' u sto dana. Nikog nije briga. Koga briga, kakvi alternativni prijevozi?! Ili dogovor ili ne. Što znači ako tri tramvaja voze?! Mi smo zemlja apsurda u svemu, mislio sam da je to s Bandićem završilo, ali očito nije, ovo je sprdačina od svega", jasno izražava nezadovljstvo.
"Još je bolje ovako", kaže na pitanje kako izgleda dan bez javnog prijevoza.
Problem, kaže, očekuje po pitanju smeća. "Kante su pune, štakori rade svoje... Sad su se valjda svi ujedinili, sad će se i drugi naći", govori.
Nije problem
Gospođa s kojom je Keller razgovarao kaže kako joj štrajk u Čistoći nije problem.
"Nije problem, kod nas dođe dva puta tjedno...", govori.
Ako potraje? "Ni prvi ni zadnji put, i ja sam se nekad borila za svoja prava. Nek rješavaju", poručuje.
"Sramota"
"Ovaj je štrajk sramota. Kad ne mogu drugačije nauditi Toaševiću, onda mu organiziraju ovakve spačke, a ja znam, još od vremena Bandića da imaju jako dobre plaće", govori muškarac koji je, kako kaže, išao pješice do zagrebačke Traume.
"30 minuta tamo, 30 nazad. Penzioner sam, baš mi se ne plaća taksi...", govori.
Na pitanje što sa smećem ako štrajk u Čistoći potraje odgovara: "Imam stan na zadnjem katu s ogromnom terasom, mogu vrećeice barem mjesec dana držati na terasi."
Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.
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