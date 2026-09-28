To ne znači da odustajemo od cilja. Kao ministar gospodarstva i čovjek iz realnog sektora u potpunosti razumijem poduzetnike, ali jednako tako imam obvezu štititi potrošače i uređivati tržište. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo. Građani trebaju imati pravo jednostavno vidjeti kako se cijena proizvoda mijenjala i imati dostupne informacije na temelju kojih mogu odlučiti gdje će trošiti svoj novac.