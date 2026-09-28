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Vlada odgađa uvođenje sidrenih cijena, oglasio se Šušnjar
Vlada odgađa primjenu sidrenih cijena u prodaji usluga. Odredba je trebala stupiti na snagu 1. listopada.
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Oko najnovije odluke, oglasio se i ministar gospodarstva Ante Šušnjar na društvenim mrežama.
Njegovu reakciju prenosimo u cijelosti:
"Posljednjih dana pažljivo sam slušao reakcije obrtnika, poduzetnika, trgovaca i svih onih koji bi od 1. listopada trebali primjenjivati nova pravila o sidrenim cijenama.
Gotovo 20 godina bio sam poduzetnik. Znam kako izgleda kada uz svakodnevni posao dođe još jedna administrativna obveza, još jedna prilagodba sustava i još jedan trošak. Ako se pokaže da smo neko rješenje postavili preširoko ili da za njegovu provedbu nismo ostavili dovoljno vremena, odgovorno je to korigirati.
Možemo krivo procijeniti, možemo pogriješiti, ali uvijek se trudim biti odgovoran političar. Čuo sam argumente, čuli su ih i ostali kolege iz Vlade RH i zato ćemo sutra predložiti odgodu primjene, odnosno povlačenje odluka koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada.
Posljednjih dana pažljivo sam slušao reakcije obrtnika, poduzetnika, trgovaca i svih onih koji bi od 1. listopada trebali primjenjivati nova pravila o sidrenim cijenama.— Ante Šušnjar (@susnjar_a) September 28, 2026
Gotovo 20 godina bio sam poduzetnik. Znam kako izgleda kada uz svakodnevni posao dođe još jedna… pic.twitter.com/kUBCQp1yDn
To ne znači da odustajemo od cilja. Kao ministar gospodarstva i čovjek iz realnog sektora u potpunosti razumijem poduzetnike, ali jednako tako imam obvezu štititi potrošače i uređivati tržište. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo. Građani trebaju imati pravo jednostavno vidjeti kako se cijena proizvoda mijenjala i imati dostupne informacije na temelju kojih mogu odlučiti gdje će trošiti svoj novac.
U studenome je predviđeno stupanje na snagu pravilnika kojima ćemo trajno urediti baznu cijenu i objavu cjenika, definirati razumna izuzeća i ukloniti administrativne obveze koje potrošaču ne donose stvarnu korist. Saslušati kritiku nije slabost. Puno je gore gurati rješenje za koje vidite da ga treba popraviti. Pozvat ću sve udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođemo detalje i dogovorimo najbolje rješenje", poručio je Šušnjar.
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