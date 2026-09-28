Svetice
Otvaraju se olimpijski bazen i bazen za rasplivavanje u Zagrebu
Olimpijski bazen i bazen za rasplivavanje na Bazenskom kompleksu Svetice otvaraju se u utorak, 29. rujna, priopćila je u ponedjeljak zagrebačka ustanova Upravljanje sportskim objektima.
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Tijekom prva dva dana, 29. i 30. rujna, bazeni će biti namijenjeni isključivo građanima i rekreativcima te će raditi od 6 do 20 sati.
Od 1. listopada bazene će, uz građanstvo, koristiti i sportaši u okviru programa javnih potreba u sportu. Radno vrijeme i raspored korištenja bazena dostupni su na mrežnim stranicama Ustanove.
Istoga dana započinju i programi plivanja za najmlađe korisnike, Bebe ribe i Bebe vidre, škole plivanja i usavršavanja plivanja za djecu, tečajevi plivanja i usavršavanja plivanja za odrasle te programi zdravstvenog plivanja i korektivnog vježbanja namijenjeni osobama treće životne dobi, navodi se u priopćenju.
Bazen za obuku neplivača i djece te wellness sadržaji, koji su korisnicima bili dostupni tijekom cijelog razdoblja, nastavljaju raditi prema uobičajenom rasporedu.
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