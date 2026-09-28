Istoga dana započinju i programi plivanja za najmlađe korisnike, Bebe ribe i Bebe vidre, škole plivanja i usavršavanja plivanja za djecu, tečajevi plivanja i usavršavanja plivanja za odrasle te programi zdravstvenog plivanja i korektivnog vježbanja namijenjeni osobama treće životne dobi, navodi se u priopćenju.