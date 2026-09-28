Izjava Zelenskog razljutila Južnu Koreju: "To ozbiljno narušava povjerenje"

AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Ministarstvo vanjskih poslova Južne Koreje pozvalo je u ponedjeljak ukrajinskog privremenog otpravnika poslova u Seul na razgovor zato što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij javnosti otkrio da su dvojica sjevernokorejskih ratnih zarobljenika prebačena iz Ukrajine u Južnu Koreju, objavile su vlasti.

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Južnokorejsko ministarstvo optužilo je Kijev za kršenje sporazuma o tajnosti cijelog postupka.

Zamjenik ministra vanjskih poslova Park Yoon Joo izjavio je da ranija tvrdnja Ukrajine da takav sporazum nije postojao "ozbiljno narušava povjerenje između dviju vlada" i da bi mogla naštetiti odnosima. Pozvao je ukrajinsku vladu da uputi službeno objašnjenje i ispriku.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otkrio je u srijedu, tijekom svog obraćanja Općoj skupštini UN-a u New Yorku, da je Ukrajina prebacila dvojicu sjevernokorejskih vojnika u Južnu Koreju.

Ukrajinske snage zarobile su dvojicu vojnika u siječnju 2025. godine u ruskoj pograničnoj regiji Kursk. Navodi se da su vojnici izrazili želju za preseljenjem u Južnu Koreju, čija je vlada potom pritisnula Kijev da omogući njihov transfer.

Samo nekoliko sati nakon što je Zelenskij iznio ove informacije, južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung kritizirao je ukrajinskog čelnika, rekavši da je ovaj slučaj "iznimno osjetljivo" pitanje s velikim sigurnosnim implikacijama za Korejski poluotok.

"Ne znam koji su razlozi iza ovog ukrajinskog otkrivanja informacija, čime je prekršen sporazum o tajnosti, ali to je duboko žalosno", napisao je Lee na društvenoj mreži X.

Rodbina sjevernokorejskih disidenata često je izložena odmazdi u Sjevernoj Koreji. Južnokorejska obavještajna služba procjenjuje da je Sjeverna Koreja poslala oko 15.000 vojnika u Rusiju tijekom ukrajinske ofenzive u Kurskoj oblasti.

Vjeruje se da je Pjongjang zauzvrat od Moskve dobio novac, vojnu tehnologiju i sigurnosna jamstva.