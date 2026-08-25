Vlajčić sa slovenskim ministrom: "Štete od prirodnih nepogoda su približno 37 milijuna eura"

"Prema prvim procjenama, od početka 2026. godine do 19. kolovoza prijavljene štete od prirodnih nepogoda u Hrvatskoj iznose približno 37 milijuna eura. Tijekom 2025. godine ukupno prijavljene štete na prinosima poljoprivrednih kultura dosegnule su 358 milijuna eura, od čega se približno 320 milijuna eura odnosilo na posljedice suše", rekao je Vlajčić te dodao kako klimatske promjene više nisu pitanje budućnosti te da je zbog toga potrebno prijeći s modela procjene i naknade šteta na sustav koji znatno više ulaže u prevenciju, prilagodbu i otpornost proizvodnje.