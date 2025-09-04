Za čak 96 eura
Razlika u mirovinama žena i muškaraca: Umirovljenice primaju značajno manji iznos
Žene imaju za čak 96 eura manju mirovinu nego muškarci. Razlika u mirovinama jednim je dijelom rezultat godina staža, ali i drugih faktora. Umirovljenica je znatno više nego umirovljenika, a pravu sliku otkrivaju razredi po visinama primanja između spolova.
Mirovina prije svega ovisi o ostvarenim plaćama tijekom radnog vijeka, kao i o godinama radnog staža. Ipak, razlika u mirovinama vidljiva je i među spolovima. Tako umirovljenice imaju čak 96 eura manju mirovinu od umirovljenika. Prosječan umirovljenik starosnu mirovinu koristi 22 godine. Pritom žene čak šest i pol godina dulje primaju mirovinu od muškaraca.
Prosjek za žene je 555 eura, a za muškarce 651 euro
Hrvatska ima 941.487 umirovljenika prema općim propisima, a bez isplata prema međunarodnim ugovorima. Prema međunarodnim ugovorima, Hrvatska isplaćuje 192.000 mirovina prosječnog iznosa od svega 176 eura. Najčešće je pritom riječ o mirovina za tek dio radnog staža ostvarenog u Hrvatskoj, dok su ovi umirovljenici većinu radnog vijeka odradili u nekoj drugoj zemlji. Kada ove korisnike maknemo iz statistike, onda prosječna mirovina raste. Ona prema ZOMO-u iznosi 595 eura, iza čega stoji 31 godina staža. Međutim, prosjek za žene je 555 eura, a za muškarce 651 euro, piše Mirovina.hr.
Više je razloga za 96 eura razlike između mirovina muškaraca i žena. Prije svega, muškarci su u prosjeku radili nešto dulje, 32 godine i deset mjeseci, dok je staž žena 30 godina i tri mjeseca, dakle oko dvije i pol godine kraći. Žene, poznato je, imaju češće prekide u radnom stažu, a mirovine su im manje i zbog korištenja rodiljnih dopusta. Upravo zato je Vlada 2019. godine uvela dodani radni staž od šest mjeseci po djetetu, koji se od 1. srpnja ove godine povećao na 12 mjeseci. Žene koje su umirovljenje prije 2019. godine, ne ostvaruju ovo pravo, što je svojevrsna diskriminacija. Dodani staž ne ulazi u uvjet za mirovinu, već se dodaje u izračunu.
Mirovine po razredima primanja pokazuju pravu sliku
Dok broj žena u mirovini prema općim propisima doseže gotovo 550.000, muškaraca je manje od 400.000. U kategorijama većim mirovina, više ih je nego žena. Oni su, naime, češće radili bolje plaćene poslove i bili na višim funkcijama, među kojima su i one političke. Više o mirovinama nekadašnjih saborskih zastupnika i članova Vlade možete čitati ovdje. S druge strane, žena je puno više u nižim razredima iznosa mirovina.
Primjerice, mirovinu od prosječnih 236 eura prima oko 19.000 muškaraca i čak 40.400 žena. Dvostruko je više i žena s mirovinama od 308 eura, nego što je muškaraca. Nadalje, 371 euro u prosjeku prima skoro 60.000 žena naspram 22.700 muškaraca. Prosječnih 436 eura dobiva također dvostruko više žena, 83.400 njih, dok je muškaraca s ovom mirovinom oko 39.000. Razlika je kod mirovina od 500 eura, dok se kod iznosa od 600, 700, 800 i 900 eura brojka počinje izjednačavati. Ipak, tu treba uzeti u obzir da je umirovljenica ukupno oko 150.000 više.
Kada dođemo do mirovina od 1.000 eura, iznos mirovine okreće se u korist muškaraca. Zavod za mirovinsko osiguranje u svojim statističkim izvješćima ne navodi najveću mirovinu. Posljednja kategorija obuhvaća samo one koje su veće od 1.500 eura. Takvu mirovinu prima 12.756 građana, a u prosjeku ona iznosi 1.802 eura. Mirovine iznad 1.500 eura prima oko 8.500 muškaraca i 4.300 žena. Mirovine su od srpnja usklađene za 6,48 posto, o čemu smo pisali ovdje. Povećanje će biti isplaćeno ovoga mjeseca sa zaostacima za srpanj. Na mirovinu od 1.800 eura, ova povišica donosi oko 116 eura više.
