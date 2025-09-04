Razlika u mirovinama žena i muškaraca: Umirovljenice primaju značajno manji iznos

Više je razloga za 96 eura razlike između mirovina muškaraca i žena. Prije svega, muškarci su u prosjeku radili nešto dulje, 32 godine i deset mjeseci, dok je staž žena 30 godina i tri mjeseca, dakle oko dvije i pol godine kraći. Žene, poznato je, imaju češće prekide u radnom stažu, a mirovine su im manje i zbog korištenja rodiljnih dopusta. Upravo zato je Vlada 2019. godine uvela dodani radni staž od šest mjeseci po djetetu, koji se od 1. srpnja ove godine povećao na 12 mjeseci. Žene koje su umirovljenje prije 2019. godine, ne ostvaruju ovo pravo, što je svojevrsna diskriminacija. Dodani staž ne ulazi u uvjet za mirovinu, već se dodaje u izračunu.