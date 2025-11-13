INFOGRAFIKA / Koliko se Hrvata smatra siromašnima?

Prema podacima za 2024. godinu, 19,8 posto građana Hrvatske subjektivno se smatra siromašnima.
Time se Hrvatska nalazi iznad prosjeka Europske unije, koji iznosi 17,4 posto, ali i znatno ispod razine iz prijašnjih godina.
Prije samo deset godina, 2015., više od polovice Hrvata, čak 54,4 posto, izjavilo je da se osjećaju siromašnima.
Od tada taj udio kontinuirano pada, pa je 2024. zabilježen najniži postotak do sada.
Najviše građana koji se osjećaju siromašnima ima Grčka (66,8 %), zatim Bugarska (37,4 %) i Slovačka (28,7 %).
S druge strane, najmanje takvih je u Nizozemskoj i Njemačkoj, gdje se siromašnima smatra tek 7,3 posto stanovnika.
Prag rizika od siromaštva u 2024. za jednočlano kućanstvo iznosio je 7.407 eura na godinu, dok je za kućanstvo s dvije odrasle osobe i dvoje djece mlađe od 14 godina iznosio 15.554 eura, pokazuju podaci DZS-a.
