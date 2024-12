Želite kupiti nekretninu u Europi? Evo gdje su najjeftinije

Podijeli :

Europsko tržište nekretnina nudi raznolike prilike za investitore koji traže vrijednost, s nekoliko regija koje se ističu kao žarišta za najpovoljnija ulaganja.

Razumijevanje gdje pronaći te prilike uz navigaciju kroz lokalne propise i uvjete na tržištu ključno je za donošenje informiranih investicijskih odluka, prenosi Global Passport.

Istočna Europa

Bugarska se ističe kao jedno od najpristupačnijih tržišta nekretnina u Europi, posebno u gradovima poput Plovdiva i Varne. Prosječna cijena po kvadratnom metru u tim lokacijama iznosi između 550 i 800 eura, što je značajno niže u usporedbi s alternativama u zapadnom dijelu Europe. Kontinuirani gospodarski rast i rastući sektor turizma čine ovu zemlju atraktivnom opcijom za dugoročna ulaganja u nekretnine.

Rumunjsko tržište nekretnina, osobito u gradovima poput Cluja i Temišvara, nudi izuzetnu vrijednost za investitore. Cijene nekretnina u ovim potentnim tehnološkim centrima prosječno iznose 1200 do 1500 eura po kvadratnom metru, uz snažne godišnje prinose od najma u visini šest do osam posto. Rast IT sektora i sve veća urbanizacija u zemlji osiguravaju stalnu potražnju za stambenim i komercijalnim nekretninama.

Južna Europa

Iako su veliki gradovi u Portugalu zabilježili značajan rast cijena, unutrašnje regije poput Castelo Branca i Viseua i dalje nude izvanrednu vrijednost. Nekretnine u tim područjima mogu se pronaći po cijenama od 1000 do 1500 eura po kvadratnom metru, dok su projekti renoviranja dostupni i po nižim cijenama. Program “Zlatna viza”, iako nedavno modificiran, nastavlja privlačiti međunarodne ulagače u ove regije unutrašnjosti.

Grčko tržište nekretnina, osobito u manjim gradovima i na otocima, pruža privlačne mogućnosti za ulagače s ograničenim budžetom. Gradovi poput Patrasa i Kalamate nude nekretnine po cijenama od 1200 do 1800 eura po kvadratnom metru, uz snažan potencijal za dugoročni rast vrijednosti i prihod od turističkog najma.

Sjeverna Španjolska

To područje, koje uključuje Asturiju i Galiciju, nudi iznenađujuće povoljne prilike za ulaganja u nekretnine. Gradovi poput Luga i Ourensea omogućuju kupnju nekretnina po cijenama od 1300 do 1800 eura po kvadratnom metru, što je značajno ispod nacionalnog prosjeka. Ove regije imaju koristi od rasta domaćeg turizma i sve većeg broja zaposlenika na daljinu.

Italija

Manji gradovi i ruralna područja u Italiji, posebno u regijama poput Abruzza i Molisea, i dalje nude izuzetnu vrijednost. Nekretnine u ovim područjima mogu se pronaći po cijenama od 800 do 1500 eura po kvadratnom metru, dok neke općine čak nude nekretnine po simboličnoj cijeni od jednog eura za projekte renoviranja. Ove regije ponovno privlače interes digitalnih nomada i radnika na daljinu koji traže autentično talijansko životno iskustvo.

Balkan

Crna Gora i Sjeverna Makedonija predstavljaju nove prilike u balkanskoj regiji. Nekretnine u razvojnim područjima Crne Gore dostupne su po cijenama od 1.000-1.500 eura po kvadratnom metru, dok Sjeverna Makedonija nudi još niže ulazne točke od 700-1.000 eura po kvadratnom metru. Obje zemlje provode politike za privlačenje stranih ulaganja i pojednostavljenje postupaka kupnje nekretnina.

Razumijevanje lokalnih tržišta

Uspjeh u ulaganju u europsko tržište nekretnina zahtijeva temeljito razumijevanje dinamike lokalnih tržišta. Porezi na nekretnine, troškovi održavanja i pravila o iznajmljivanju značajno se razlikuju između zemalja i regija. Neka područja ograničavaju strano vlasništvo ili zahtijevaju dodatnu dokumentaciju za ulagače izvan EU-a.

Troškove renoviranja nekretnina potrebno je pažljivo izračunati pri razmatranju starijih nekretnina u povoljnim regijama. Iako cijene kupnje mogu biti niske, troškovi modernizacije mogu značajno utjecati na ukupne povrate od ulaganja. Lokalni građevinski propisi i zahtjevi za očuvanje trebaju se temeljito istražiti.

Svaka zemlja ima i različite pravne okvire za vlasništvo nad nekretninama i ulaganjima. Neke regije zahtijevaju lokalne bankovne račune ili osnivanje poduzeća za kupnju nekretnina. Razumijevanje ovih zahtjeva u ranoj fazi investicijskog procesa pomaže izbjeći neočekivane komplikacije.

