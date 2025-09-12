Ekološka akcija
Poklon gradu Rovinju: Čišće more uz pomoć 5G tehnologije
Ekološka akcija u sklopu inicijative „Sretno more“, pokrenuta od strane Telemacha i partnera, održana je u Rovinju.
Povodom Dana Grada Rovinja i uoči najvećeg regionalnog festivala komunikacijske industrije, Weekend Media Festivala, održana je treća ekološka akcija u okviru inicijative „Sretno more“. Na plaži Porton Biondi okupili su se volonteri, ronioci i učenici kako bi zajedničkim snagama očistili rovinjsko podmorje i obalu, pri čemu je prikupljeno preko 200 kilograma otpada.
Treće izdanje inicijative Telemacha, u suradnji s partnerima Digitalni inovacijski HUB Innovamare i Institutom Ruđer Bošković, provedeno je uz podršku Grada Rovinja i gradonačelnika Emila Nimčevića, koji je tom prilikom izjavio: „Rovinj je grad koji živi s morem, stoga je naša odgovornost prema okolišu još i veća. Ponosan sam što su se naši sugrađani, a osobito mladi, aktivno uključili u ovu akciju i pokazali koliko im je stalo do zajednice i prirode koja nas okružuje. Zahvaljujem organizatorima što su prepoznali Rovinj kao jedno od mjesta za provedbu ove vrijedne inicijative.“
Posebnu ulogu imali su učenici osnovne škole
Posebnu ulogu u akciji, imali su učenici Osnovne škole Vladimir Nazor, koji su osim čišćenja plaže Porton Biondi sudjelovali i u edukativnom programu Mirte Smodlake Tanković, voditeljice Centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković. U cilju učenja o planiranju zaštite podmorja, učenicima je demonstrirano kako morski otpad mijenja morski ekosustav, a sudjelovali su i u njegovu popisivanju i dokumentiranju. “Sustavna edukacija mladih o problematici morskog otpada ključna je, jer upravo u toj dobi razvijaju ekološku svijest i kritičko razumijevanje povezanosti čovjeka i okoliša. Podrška ovakvim projektima doprinosi prenošenju znanja temeljenog na znanstvenim činjenicama i potiče aktivno sudjelovanje u očuvanju morskih ekosustava”, poručila je Smodlaka Tanković.
Ono što inicijativu Sretno more čini jedinstvenom je upotreba autonomnog plovila Faust V koji, pomoću Telemachove 5G mreže, učinkovito skenira morsko dno u stvarnom vremenu, pomažući pritom roniocima u lociranju otpada, a učenicima pružajući jedinstveno iskustvo povezivanja tehnologije i zaštite okoliša.
Treća po redu akcija čišćenja
U akciji je sudjelovao i Boris Kovaček, suvlasnik agencije Pepermint i Weekend Media Festivala izjavivši: „Kao pojedinac koji istinski voli more, s velikim sam zadovoljstvom sudjelovao u akciji čišćenja podmorja u Rovinju. Posebno me veseli što na ovaj način možemo najaviti nadolazeći Weekend Media Festival koji već godinama okuplja lidere, kreativce i vizionare, a ove godine, u suradnji s Telemachom, kao Connectivity partnerom, dodatno stavljamo naglasak na održivost i konkretna djelovanja.“
Treća po redu akcija čišćenja u sklopu projekta „Sretno more“ potvrđuje važnost sustavnog i kontinuiranog pristupa zaštiti morskog okoliša. Dodatnu vrijednost ovoj akciji donosi i činjenica da su joj se, po prvi put, pridružili i djelatnici Telemacha, prepoznavši značaj inicijative koja doprinosi očuvanju okoliša i dobrobiti zajednice.
„Sretno more na hvalevrijedan način povezuje brigu za okoliš i inovativna tehnološka rješenja, pokazujući kako zajedništvo i tehnologija mogu biti ključni u očuvanju prirodnih ljepota i održivosti lokalne zajednice. Ponosni smo što ćemo na ovogodišnjem Weekend Media Festivalu imati priliku predstaviti projekt i inspirirati posjetitelje na vlastiti iskorak u održivost”, izjavio je Igor Duić, direktor korporativnih komunikacija Telemacha.
Do sada prikupljeno preko četiri tone otpada
Kroz dosadašnje tri akcije, prikupljeno je preko četiri tone otpada iz mora i priobalja, dok je edukativnim radionicama obuhvaćeno više od 130 djece, čime se dodatno osnažuje svijest o važnosti očuvanja morskog okoliša među najmlađima. Mateo Ivanac, predsjednik DIH-a Innovamare dodao je: “Dosadašnje akcije potvrđuju kako postoji stvarna volja, snaga i zajedništvo kad je riječ o očuvanju našeg mora. Kao što smo i obećali, ovo je tek početak, i veseli nas što nastavljamo širiti ovu pozitivnu priču duž cijele obale.“
Projekt „Sretno more“ nastavlja se razvijati kao pozitivan pokretač promjena, a njegov učinak, zahvaljujući suradnji građana, institucija i tehnoloških inovatora, postaje sve snažniji. Dosadašnji rezultati potvrđuju kako konkretni koraci i zajedničko djelovanje mogu voditi prema čišćem, zdravijem i sretnijem moru za sve.
