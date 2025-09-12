Poklon gradu Rovinju: Čišće more uz pomoć 5G tehnologije

Treće izdanje inicijative Telemacha, u suradnji s partnerima Digitalni inovacijski HUB Innovamare i Institutom Ruđer Bošković, provedeno je uz podršku Grada Rovinja i gradonačelnika Emila Nimčevića, koji je tom prilikom izjavio: „Rovinj je grad koji živi s morem, stoga je naša odgovornost prema okolišu još i veća. Ponosan sam što su se naši sugrađani, a osobito mladi, aktivno uključili u ovu akciju i pokazali koliko im je stalo do zajednice i prirode koja nas okružuje. Zahvaljujem organizatorima što su prepoznali Rovinj kao jedno od mjesta za provedbu ove vrijedne inicijative.“