Telemach povodom Dana sigurnijeg interneta upozorava na rizike digitalnog piratstva

"Dan sigurnijeg interneta prilika je da osvijestimo kako piratstvo nije samo nezakonito, već i izravno ugrožava sigurnost korisnika. Zato u Telemachu planiramo dodatno intenzivirati vlastite aktivnosti na ovom području, primarno kroz ulaganja u alate za detekciju piratskog sadržaja i blokiranje ilegalnih izvora. No, borba protiv piratstva mora biti dio sveobuhvatne strategije digitalne sigurnosti – kroz širu dostupnost legalnih sadržaja, suradnju unutar industrije te kontinuiranu edukaciju korisnika“, izjavila je Morana Čulo Jovičić, direktorica pravnih i regulatornih poslova Telemacha i predsjednica Udruženja za telekomunikacijske i poštanske usluge HGK, te dodala kako je cilj planiranih aktivnosti razviti odlučan i proaktivan pristup koji će omogućiti veću sigurnost digitalnog okruženja za korisnike.