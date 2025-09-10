Telemach predstavio svoj prvi 5G tablet i još pametniji 5G telefon s naprednim AI značajkama

"Kriterij koji je korisnicima najvažniji prilikom odabira tableta je nedvojbeno trajanje baterije, što potvrđuje čak 88 % ispitanika. Mogućnost neograničenog spajanja na internet putem mobilne mreže važna je za 84 % ispitanika, dok je za 82 % ispitanika cijena uređaja najvažniji kriterij. Istraživanje je pokazalo i kako Hrvati tablete najviše koriste za surfanje, njih 58 %, a 22 % ispitanika tablet koristi za učenje i obrazovanje. Ovi podaci jasno pokazuju – tablet danas nije luksuz, već alat koji može unaprijediti svakodnevni život, obrazovanje i digitalnu povezanost”, izjavio je Mislav Galler, član Uprave i glavni komercijalni direktor Telemacha.