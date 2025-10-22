Odbor utvrdio listu četvero kandidata za predsjednika Povjerenstva za sukob interesa

Saborski Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je jedinstvenu završnu listu za izbor predsjednika Povjerenstva za sukob interesa s četvero kandidata o kojima će se raspravljati na plenarnoj sjednici, a potom natpolovičnom većinom izabrati novi čelnik tog tijela.
Oglas
Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove utvrdio je u srijedu većinom glasova jedinstvenu završnu listu za izbor predsjednika Povjerenstva i uputio je na plenarnu sjednicu na raspravu, nakon čega će zastupnici tajnim glasanjem izabrati novog čelnika tog tijela.
Na listu je jednoglasno uvrštena Ines Pavlačić, trenutačna vršiteljica dužnosti predsjednice Povjerenstva, dok su većinu glasova članova Odbora dobili Toni Domazet, Svetislav Drakulić i Sanja Ružman.
Nijedan glas nije dobila Jelena Hodak koja nije prošla sigurnosnu provjeru SOA-e, iako Izvješće Agencije o kandidatima nije obvezujuće za odluku Odbora. Od petero kandidata za koje je Odbor u lipnju utvrdio da udovoljavaju uvjetima za predsjednika Povjerenstva tako na odlučivanje zastupnicima stiže njih četvero.
Nova osoba na čelu Povjerenstva bira se jer je bivša predsjednica Aleksandra Jozić Ileković u travnju zatražila razrješenje s te dužnosti zbog, kako je navela, problema u radu Povjerenstva, posebno apostrofirajući da su neki članovi podrivali rad toga tijela.
Od početka svibnja kao v.d. predsjednice Povjerenstvo vodi Ines Pavlačić. Odbor je prihvatio i prijedlog predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića da se Davor Orlović, kojemu je istekao mandat, ponovno imenuje za tajnika Sabora. Prihvati li Sabor Jandrokovićev prijedlog, Orloviću će to biti treći mandat na dužnosti tajnika hrvatskog parlamenta.
Odbor je jednoglasno donio i rješenje o priznavanja prava na plaću trojici ustavnih sudaca, Miroslavu Šeparoviću, Mati Arloviću i Goranu Selanecu, kojima je nedavno mandat produljen do izbora novih sudaca, a najduže na šest mjeseci.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas