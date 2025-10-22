Hrvat otkrio koliki kredit može dignuti: "Nitko s prosječnom plaćom nije dostojan stana u Zagrebu?"

"Imam poznanika koji radi u jednoj od jačih firmi u Hrvatskoj, i poznanik ima plaću nešto sitno ispod hrvatskog prosjeka. Iako piše da su prosječne plaće u toj tvrtki oko 1.900 eura neto, svi mi znamo što znači ‘prosjek’. I tako on meni priča da je neki dan otišao u banku vidjeti koja je njegova kreditna sposobnost, i oni njemu kažu da može najviše do 30 godina otplate dignuti 145.000 eura. Otišao je u druge banke, ali razlike su sitne. Iskreno, ja sam šokiran polako. Što si on može s tom plaćom kupiti u Zagrebu (poslovno je vezan za Zagreb, a vozački nema). Kada se malo pogleda okolo, za te novce možeš dobiti šupe koje zahtijevaju kompletnu renovaciju. Pitam se, da li AP smatra da ovakve situacije za mlade, koji nisu ništa naslijedili, jesu ne-tema ili da Hrvati nikada nisu bolje živjeli?“, napisao je autor objave.