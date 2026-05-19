Tomislava Sokola čeka isključenje iz HDZ-a?

U stranačkim se redovima, naime, čuje kako je disciplinski postupak protiv Sokola najavio glavni tajnik stranke Kruno Katičić, koji je na današnjoj redovitoj zajedničkoj sjednici stranačkog Predsjedništva i Nacionalnog odbora izvijestio kako je sa Sokolom obavljen razgovor vezano uz nedavni intervju Jutarnjem listu, u kojem se europarlamentarac, među ostalim, požalio na pritiske iz vrha zagrebačke organizacije HDZ-a zbog kojih je njegova supruga u veljači odustala od kandidatute za čelnu funkciju u stranačkoj Zajednici žena za Grad Zagreb. Katičić je, kažu izvori novinarke Večernjeg lista Ive Boban Valečić, kazao kako su u stranačkom vrhu nezadovoljni ishodom razgovora sa Sokolom jer se Sokol odbio ispričati zbog svog istupa pa je najavio da će se protiv europarlamentarca, sukladno stranačkom statutu i etičkom kodeksu "pokrenuti odgovarajući koraci".