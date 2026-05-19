Izraelska vojska kod Cipra zaustavila većinu brodova flotile za Gazu Sumud

Izraelska vojska zaustavila je većinu brodova iz međunarodne flotile za pomoć Pojasu Gaze, izvijestila je u utorak izraelska javna televizija Kan.
Izraelska mornarica nastavila je sinoć akciju protiv flotile Sumud i uzaptila više od polovice od ukupno 57 brodova, izvijestio je Kan. Oko 250 aktivista dosad je uhićeno u operaciji koja se odvijala na moru zapadno od Cipra.
Organizatori flotile upozoravaju na "otmicu" aktivista, tvrdeći da se 10 brodova još uvijek kreće prema Pojasu Gaze. Više od 40 drugih zaustavljeno je od ponedjeljka.
Operacija Izraela protiv flotile na 250 nautičkih milja od Gaze još je "jedna ilegalna agresija na otvorenom moru", navela je organizacija u izjavi na svojoj web stranici. Cilj flotile Gaza Sumud bio je "uspostaviti humanitarni koridor i razbiti izraelsku ilegalnu opsadu Gaze".
Sirius, brod koji je dospio najbliže Gazi, udaljen je 145 nautičkih milja, rekla je grupa.
Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova, opisalo je djelovanje aktivista kao provokaciju, tvrdeći da na brodovima dosad nisu pronađene zalihe humanitarne pomoći.
Izraelski novinski portal ynet izvijestio je da će aktivisti nakon uhićenja biti odvedeni na ratni brod s "plutajućim zatvorom". Odatle će biti prebačeni u izraelski lučki grad Ašdod. Međunarodni aktivisti na prethodnim flotilama deportirani su natrag u svoje matične zemlje.
Ministri vanjskih poslova Jordana, Indonezije, Španjolske, Pakistana, Brazila, Turske, Bangladeša, Kolumbije, Libije i Maldiva osudili su u zajedničkoj izjavi "nove izraelske napade na Svjetsku flotilu Sumud, mirnu civilnu humanitarnu inicijativu usmjerenu na skretanje međunarodne pozornosti na katastrofalnu humanitarnu patnju palestinskog naroda".
Govoreći u Ankari kasno u ponedjeljak, turski predsjednik Tayyip Erdogan osudio je intervenciju protiv "putnika nade" u flotili i pozvao međunarodnu zajednicu da djeluje protiv izraelskih postupaka.
Brodovi Svjetske flotile Sumud ('nepokolebljivost' na arapskom) isplovili su u četvrtak treći put, iz južne Turske, nakon što je Izrael u međunarodnim vodama presreo ranije pokušaje dostave pomoći Gazi.
Skupina je izjavila da u flotili od 54 broda sudjeluje 426 ljudi iz 39 zemalja.
