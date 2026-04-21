Detalji tragedije na A1: Vozač naletio na zaustavljena vozila, poginula žena, više ozlijeđenih

Osobnim automobilom gospićkih registarskih oznaka lijevom prometnom trakom u smjeru juga upravljala je 34-godišnja hrvatska državljanka koja je uslijed neprilagođene brzine izgubila nadzor nad vozilom te je došlo do zanošenja i rotacije vozila po kolniku autoceste. U tom trenutku, desnom prometnom trakom naišlo je osobno vozilo zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljala 51-godišnja hrvatska državljanka koja također nije prilagodila brzinu vozila osobinama i stanju kolnika te je udarila u osobno vozilo slovačkih nacionalnih oznaka koje se kretalo ispred nje, a kojim je upravljao 48-godišnji slovački državljanin koji je kočenjem i skretanjem u desno izbjegavao nalet osobnog vozila gospićkih registarskih oznaka. Sva vozila su se nakon prometne nesreće zaustavila na desnom dijelu kolničke trake autoceste. U prometnoj nesreći nastala je samo materijalna šteta, a putnici i vozači su izašli iz vozila.