Oglasila se policija
Detalji tragedije na A1: Vozač naletio na zaustavljena vozila, poginula žena, više ozlijeđenih
Jučer u 13.40 sati, na 82. km autoceste A1 kod Ogulina dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, a više osoba je ozlijeđeno, izvijestila je policija.
Osobnim automobilom gospićkih registarskih oznaka lijevom prometnom trakom u smjeru juga upravljala je 34-godišnja hrvatska državljanka koja je uslijed neprilagođene brzine izgubila nadzor nad vozilom te je došlo do zanošenja i rotacije vozila po kolniku autoceste. U tom trenutku, desnom prometnom trakom naišlo je osobno vozilo zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljala 51-godišnja hrvatska državljanka koja također nije prilagodila brzinu vozila osobinama i stanju kolnika te je udarila u osobno vozilo slovačkih nacionalnih oznaka koje se kretalo ispred nje, a kojim je upravljao 48-godišnji slovački državljanin koji je kočenjem i skretanjem u desno izbjegavao nalet osobnog vozila gospićkih registarskih oznaka. Sva vozila su se nakon prometne nesreće zaustavila na desnom dijelu kolničke trake autoceste. U prometnoj nesreći nastala je samo materijalna šteta, a putnici i vozači su izašli iz vozila.
Za nekoliko trenutaka desnom prometnom trakom naišlo je osobno vozilo đakovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 31-godišnjak, a koji je također uslijed neprilagođene brzine udario u zaustavljena vozila, prvo u osobno vozilo zagrebačkih registarskih oznaka, potom u osobno vozilo slovačkih nacionalnih oznaka koje je od siline udarca odbačeno u osobno vozilo gospićkih registarskih oznaka. Istovremeno je u nekontroliranom kretanju osobno vozilo đakovačkih registarskih oznaka udarilo u 34-godišnju vozačicu osobnog vozila gospićkih registarskih oznaka s djetetom, zatim u dvije putnice, slovačke državljanke (73 i 46) iz vozila slovačkih nacionalnih oznaka te u vozačicu i putnicu iz osobnog vozila zagrebačkih registarskih oznaka, 51-godišnje hrvatske državljanke.
Na mjestu događaja 51-godišnja putnica je smrtno stradala, tri osobe su teško stradale i to dvije putnice iz vozila slovačkih nacionalnih oznaka (73 i 46) te 34-godišnja vozačica osobnog vozila gospićkih registarskih oznaka čije su ozlijede i opasne po život, a četiri osobe su lakše ozlijeđene, 51-godišnja vozačica te troje djece, hrvatski državljani, putnici iz vozila gospićkih i đakovačkih registarskih oznaka.
Na mjestu događaja očevidom je rukovodio zamjenik Županijske državne odvjetnice u Karlovcu.
Od trenutka prometne nesreće do 19.00 sati promet tom dionicom autoceste odvijao se pretjecajnom trakom.
Zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu protiv 31-godišnjeg vozača đakovačkih registarskih oznaka nadležnom državnom odvjetništvu bit će podnesena kaznena prijava, dok će vozačicama osobnih vozila gospićkih i zagrebačkih registarskih oznaka biti izdani obavezni prekršajni nalozi.
